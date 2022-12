Gemma Ruiz guanya el Premi Sant Jordi amb la novel·la ‘Les nostres mares’

La periodista i escriptora Gemma Ruiz, amb la seva novel·la feminista ‘Les nostres mares’ que homenatja les dones nascudes als anys 50, és la guanyadora del 63è Premi Sant Jordi. L’entrega de premis ha tingut lloc aquest dimarts al TNC durant la 72a Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural. Gemma Ruiz ha rebut aquest premi 19 anys després de l’última dona guardonada, Carme Riera, amb ‘La meitat de l’ànima’. Marc Vintró ha obtingut el 25è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions per ‘Unes ganes salvatges de cridar’. Durant l’acte també s’ha lliurat el 64è Premi Carles Riba de poesia a Jordi Llavina per ‘Un llum que crema’, i el 49è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil a Gerard Guix per ‘Un far a la fi del món’. Enguany, el 60è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies ha quedat desert.

L’homenatge de ‘Les nostres mares’

Gemma Ruiz (Sabadell, 1975) ha volgut homenatjar a la generació de dones nascudes en plena dictadura franquista, als anys 50, amb la seva novel·la ‘Les nostres mares’. És una història “feliçment feminista”, com ella mateixa la descriu, es narra a través de 10 personatges que representen diverses generacions, orígens i classes socials. La novel·la arribarà a les llibreries el febrer de 2023 de la mà de Proa. El premi té una dotació de 60.000 euros i s’hi han presentat 40 obres.

Les obres de Ruiz sempre han tingut una mirada feminista. El seu primer llibre, ‘Argelagues’ (2016), explica la vida de tres dones nascudes a pagès a principis del segle XX i han d’obrir-se camí a la ciutat, participant en la Guerra Civil des de la rereguarda i posant la seva vida en perill. La segona novel·la, ‘Ca la Wenling’, es publica el febrer de 2020.

El periodista de TV3 Manel Alías ha estat reconegut amb el Premi Muriel Casals de Comunicació 2022 | ACN

Reconeixement a Manel Alías i Mara Faye

Com ja es va saber fa uns dies, el periodista de TV3 Manel Alías ha estat reconegut amb el Premi Muriel Casals de Comunicació 2022 “per la seva acurada i arriscada cobertura de la guerra de Rússia a Ucraïna, oferint testimonis de primera mà a banda i banda del conflicte, amb una mirada política i social” i també per “una feina de més de vuit anys de pedagogia i informació com a corresponsal a Rússia a través dels mitjans públics i en llibres” com són ‘Rússia, l’escenari més gran del món’ (2021) i ‘L’última victòria de l’URSS’ (2022).

A la vegada, el jurat també he premiat la traductora estatunidenca Mara Faye Lethem amb el Premi Internacional J. B. Cendrós d’Òmnium Cultural per la seva “tasca incansable i de llarg recorregut” ajudant a internacionalitzar la cultura catalana a través de la traducció a l’anglès d’obres escrites en català.