Mor l’escriptor Vicenç Pagès als 58 anys

L’escriptor i crític literari Vicenç Pagès Jordà ha mort aquest dissabte als 58 anys, segons han informat diversos mitjans amb els quals havia col·laborat al llarg de la seva trajectòria professional. Pagès estava lluiatnt contra una malaltia i finalment ha acabat perdent la vida aquest 27 d’agost. Ha estat un xoc per la comunitat d’escriptors, així com pels mitjans amb el que havia col·laborat, que no són pocs. Fins i tot, l’Institut de les Lletres ha lamentat la mort de Pagès en una piulada a Twitter.

L’escriptor va néixer a Figueres el 1963. Dels seus primers èxits va ser guanyar la Biennal de Barcelona el 1989 i el 1997 va publicar la seva novel·la més exitosa, Carta a la reina d’Anglaterra. Tot i ser esciptor també tenia temps pels mitjans. D’aquesta manera, havia col·laborat amb El Punt Avui, la revista Presència i el digital cultural Núvol, entre molts altres, i havia exercit de professor a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, pert de l’Universitat Ramon Llull (URL). El 2013 va rebre el Premi Sant Jordi d’Òmnium Cultural per Dies de frontera i la Generalitat el va distingir amb el Premi Nacional de Cultura l’any 2014.

Un gran xoc per algunes personalitats catalanes

Pagès havia treballat en diferents mitjans, el que l’havia convertit en un escriptor i crític literari reconegut. És per això, que la notícia ha aplegat una allau de tuits de persones que havien treballat amb ell a la facultat Blanquerna on havia estat professor o fins i tot d’alguns polítics, que el recordaven pel premi de cultura que va recollir el 2014. Laura Borràs ha estat una de les que ha comentat la notícia i ha recordat que Pagès va cloure el seu discurs el 2014 dient: “Si esteu escoltant això, sou la resistència”.