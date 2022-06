L’escriptora Antònia Vicens rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Òmnium Cultural va lliurar ahir dilluns 13 de juny el 54è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a l’escriptora Antònia Vicens. Li va lliurar el president de l’entitat, Xavier Antich, en un acte creat expressament pera l’ocasió al Palau de la Música Catalana.

Antònia Vicens va fer un discurs d’agraïment i animant a no defallir enfront els atacs de la judicatura espanyola a la llengua. De fet, va dir que sent un gran orgull de ser catalans i universals. “No sucumbiu, no us arronseu davant amenaces insidioses”, deia de forma contundent. “Durant les hores baixes, dies grisos, la nit més blanca, no oblideu que hi som i que contra la força de les paraules, el poder de la poesia i el saber dels nostres morts, ningú no hi podrà fer res”, deia emocionada.

Antich, en aquest sentit, ha elogiat Vicens pel seu compromís envers el català i la cultura i ha demanat una estratègia per defensar el català i per l’enfortiment del seu ús social. Tot plegat dirignt-se a la societat civil dels Països Catalans, als partits polítics i als grups que representen el catalanisme històric que conformen el 85% del Parlament de Catalnya.

Antich fa autocrítica pels premis

El president d’òmnium ha volgut també fer autocrítica al fet que dels 54 premiats amb el guardo només vuit en són dones. Tot i això, ha remarcat el fet que des del 2016, de set premis, cinc en són dones. “Tenim la voluntat d’esmenar aquesta invisibilització històrica”, deia apel·lant al feminisme.

A l’acte hi ha assistit personalitats com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, de les Illes Balears, amb la presidenta Francina Armengol i diferents membres del món cultural, sindical i organtizacions juvenils.

Vicens des de ben jove ja escrivia. Amb 25 anys, va publicar el Banc de fusta. Un any més tard va guanyar el Premi Sant Jordi de Novel·la amb 39o a l’ombra, considerada un dels textos fundacionals de la literatura catalana del darrer segle i impulsant la popularitat de l’escriptora.