Antich creu que Borràs és una “víctima més” de la repressió de l’Estat

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, és una “víctima més de l’operació d’Estat contra l’independentisme” i ha reconegut que a la dirigent de Junts “se li obren processos per ser una cara visible del moviment independentista“. Antich ha recordat que la seva entitat “sempre” li ha fet costat perquè saben que hi ha “motivacions polítiques” darrere la seva causa judicial.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Antich ha denunciat que la repressió del moviment independentista és un fet i ha lamentat que hi hagi partits catalans que la intentin diluir. “No hi ha afusellaments o bombardejos, però és una repressió que per l’escala que té no té comparació amb el que ha passat en aquest país en els últims 40 anys“, ha criticat.

Pau Juvillà i Laura Borràs al ple del Parlament / ACN

Recosir complicitats

Antich ha emplaçat els partits independentistes a deixar de banda les baralles internes i recosir les complicitats per tornar a parlar de la República Catalana. El president d’Òmnium ha defensat la taula de diàleg com una via legítima per intentar resoldre el conflicte català, però ha reconegut que necessita un suport més ampli per ser efectiva. “La taula de diàleg només serà útil si genera consensos plurals”, ha dit.

“La utilitat no deriva d’un instrument per si mateix, perquè tots són útils, sinó perquè és compartit i genera consens entre totes les sensibilitats del moviment independentista”, ha insistit. Respecte a les diferències entre ERC, Junts i la CUP sobre la utilitat de la taula de diàleg, el president d’Òmnium s’ha mostrat preocupat pels intents de juntaires i capitalistes per treure-li valor. “Ens inquieta que els instruments que es posen sobre la taula per resoldre el conflicte polític siguin ridiculitzats”, ha lamentat.

Nous lideratges

Antich ha explicat que després de la repressió espanyola posterior a l’1-O “s’obre un nou cicle, amb uns nous reptes i uns nous lideratges”. En aquest sentit, l’activista ha defensat que Òmnium ha fet un gran esforç “posant els seus principals actius a la reserva” perquè considera que cal que gent nova “entri amb forces renovades” per construir nous fulls de ruta. “La República Catalana no serà demà, però no podem esperar 20 o 30 anys perquè passi“, ha advertit.

“No podem enganyar-nos amb falses expectatives, però tampoc renunciar a exercir el dret d’autodeterminació del país” i deixar-ho per d’aquí a “dues o tres generacions”. Antich també ha reclamat als partits que analitzin “sense por” què ha passat i com s’ha arribat fins a la situació actual. “Cadascú ha d’endreçar els seus espais”, ha demanat.