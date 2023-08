Aquestes són les comarques amb més risc d’incendi aquest cap de setmana

Els Agents Rurals de la Generalitat han identificat les comarques amb més potencial per patir un incendi aquest dissabte i probablement -si les temperatures continuen igual- s’allargui a tot el cap de setmana. En concret, els professionals compten un total de 24 territoris catalans repartits en les diferents demarcacions, però s’accentua més l’alerta a Lleida i Tarragona, on s’estipula que hi ha un nivell 2 del Pla Alfa de Perill d’incendi. Amb tot, doncs, les autoritats demanen precaució extrema, ja que la sequera i les temperatures no ajuden a la contenció dels focs en aquests casos.

Segons el que han explicat les autoritats, el llistat de comarques és el següent: a Tarragona són Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Tarragonès i Baix Penedès; a Lleida són Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera, Solsonès, Segarra, Alt Urgell i Pallars Jussà; pel que fa a Barcelona es troben en nivell 2 les comarques d’Anoia, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Bages i Vallès Occidental; finalment a Girona es troben en risc alt les comarques d’Alt Empordà i Baix Empordà.

El mapa del plan alfa / EP

Prohibides les barbacoes i la pirotècnia

Els Agents Rurals han decretat el nivell 2 d’una escala que va del zero el tres. És per això, que s’estipula que el risc és extremadament alt i, per tant, s’han començat a restringir algunes pràctiques per evitar un possible foc. En primer lloc, quan es decreta aquest estat les barbacoes queden automàticament prohibides, ja que són un focus molt gran d’incendis. D’altra banda, les autoritats també han prohibit la pirotècnia per aquest dissabte per “alt risc”, tal com han especificat. En el cas dels pagesos i els conreus, també s’ha demanat la regulació d’algunes tasques agrícoles que podrien posar en risc la seguretat dels boscos pròxims als camps. D’aquesta manera, els Agents Rurals també han demanat precaució i molta més cura amb l’entorn, ja que qualsevol mala praxi -per insignificant que sembli- podria provocar un foc.