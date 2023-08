Borrell sobre Junts: “El govern estatal depèn d’algú que li importa un carall”

L’alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell ha carregat contra Junts, ja que considera una “paradoxa” que la formació del govern espanyol depengui “d’algú que diu i repeteix que la governabilitat d’Espanya li importa un carall”. Amb aquestes declaracions, Borrell ha deixat clara la seva opinió sobre les possibles complicacions que hi haurà en la investidura de Pedro Sánchez a causa de la negociació que vol dur a terme Junts amb el PSOE abans de decidir si vol donar-li suport. De fet, el partit català no ha negat en cap moment que repetir les eleccions sigui una possibilitat, una situació que Borrell ha titllat de “conflictiva”.

En una entrevista a El País, l’alt representant per a la política exterior de la Unió Europea ha assegurat que “hi ha un conflicte entre catalans”. “Catalunya no és monolítica, els resultats electorals ho han demostrat”, diu Borrell, que celebra que el PSC superés en vots als tres partits independentistes el 23-J. Així mateix, l’alt representant de la UE creu que el 2017 hi va haver un “risc real” de fragmentació de l’Estat i elogia la tasca de Pedro Sánchez. “Ha tingut resultats molt positius amb la desinflamació del conflicte a Catalunya”, indica.

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell / ACN

Junts no descarta repetir les eleccions

També en una entrevista aquest dissabte, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras ha assegurat que no hi ha cap decisió envers la repetició de les eleccions, però que no es descarta cap escenari. “És un escenari possible”, admet Nogueras, que conclou: “Ara mateix, ni Feijóo ni Sánchez tenen els vots que necessiten”. Així doncs, el suport de Junts serà indispensable per a la possible investidura de Sánchez. Aquesta situació ha portat Borrell a ironitzar sobre la qüestió en l’entrevista, ja que sota la seva consideració, Junts no està preocupat per l’estabilitat del govern espanyol.