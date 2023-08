El 56% dels espanyols prefereix noves eleccions abans que pactar amb l’independentisme

Més de la meitat dels espanyols prefereix que es convoquin noves eleccions abans que pactar una investidura amb els partits independentistes. Segons una enquesta de NC Report que publica La Razón, el 56,4% dels electors no volen que el govern de l’estat estigui en mans d’ERC o de Junts i aposten per la repetició electoral. Els més contraris al pacte són els votants de Vox (100%) i del PP (87,1%), però hi ha un percentatge important dels votants del PSOE (31,8%) i de Sumar (12,5%) que tampoc volen saber ser res de l’independentisme.

Els percentatges són similars si la pregunta és si veurien amb bons ulls que Pedro Sánchez fos investit amb els vots del partit de Carles Puigdemont. La meitat dels votants del PSOE i pràcticament tots els de Sumar hi estan a favor, mentre que tots els de PP i Vox hi estan en contra. Així mateix, un 26,4% dels enquestats seria favorable a concedir un referèndum i l’amnistia que demana l’independentisme, tots del bloc progressista. Ni un sol votant de la dreta o l’extrema dreta estaria disposat a fer una concessió d’aquest tipus.

Manifestació unionista a la plaça Sant Jaume de Barcelona / Europa Press

L’Espanya polaritzada

La majoria de les preguntes de l’enquesta tenen una resposta dual i molt polaritzada entre blocs. Aproximadament el 52% dels espanyols considera necessari que hi hagi un canvi a la llei electoral per evitar que els independentistes tinguin tanta incidència al govern de l’estat, malgrat que els estudis demostren que els grans beneficiats del sistema electoral espanyol són el PP i el PSOE. Per partits, els més favorables al canvi legal són els votants de Vox (95%) i del PP (83,9%), mentre que els del PSOE (27,3%) i els de Sumar (6,3%) no ho veuen amb tants bons ulls.

Passa exactament el mateix amb la pregunta sobre com serà la legislatura si Sánchez aconsegueix els suports de tots els partits catalans, bascos i gallecs. El 58,4% creu que la legislatura seria un caos, mentre que el 35,6% considera que no seria un problema. Els més optimistes són els del PSOE, on el 63,6% dels votants creu que un nou govern de coalició que busqui acords amb l’independentisme seria viable, mentre que el 96,8% dels votants del PP ho veu una bogeria.