Borrell sobre Junts: «El gobierno estatal depende de alguien que le importa un carajo»

El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell ha cargado contra Junts, puesto que considera una «paradoja» que la formación del gobierno español dependa «de alguien que dice y repite que la gobernabilidad de España le importa un carajo». Con estas declaraciones, Borrell ha dejado clara su opinión sobre las posibles complicaciones que habrá en la investidura de Pedro Sánchez a causa de la negociación que quiere llevar a cabo Juntos con el PSOE antes de decidir si quiere apoyarle. De hecho, el partido catalán no ha negado en ningún momento que repetir las elecciones sea una posibilidad, una situación que Borrell ha tildado de «conflictiva».

En una entrevista a El País , el alto representante para la política exterior de la Unión Europea ha asegurado que «hay un conflicto entre catalanes». «Cataluña no es monolítica, los resultados electorales lo han demostrado», dice Borrell, que celebra que el PSC superara en votos a los tres partidos independentistas el 23-J. Así mismo, el alto representante de la UE cree que en 2017 hubo un «riesgo real» de fragmentación del Estado y elogia la tarea de Pedro Sánchez. «Ha tenido resultados muy positivos con la desinflamación del conflicto en Cataluña», indica.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell / ACN

Junts no descarta repetir las elecciones

También en una entrevista este sábado, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras ha asegurado que no hay ninguna decisión hacia la repetición de las elecciones, pero que no se descarta ningún escenario. «Es un escenario posible», admite Nogueras, que concluye: «Ahora mismo, ni Feijóo ni Sánchez tienen los votos que necesitan». Así pues, el apoyo de Juntos será indispensable para la posible investidura de Sánchez. Esta situación ha llevado Borrell a ironizar sobre la cuestión en la entrevista, puesto que, bajo su consideración, Junts no está preocupado por la estabilidad del gobierno español.