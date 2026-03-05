L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha retirat de l’exposició PolsXtrems. El teu gimnàs per entrenar el pensament crític la inscripció “Que aprenguin català!”, que apareixia al costat de discursos d’odi contra certs col·lectius o persones pel seu origen o altres condicions. L’organisme, fundat pel Parlament de Catalunya i que compta amb un pressupost que és aportat gairebé en la seva totalitat pel Departament d’Acció Exterior, exposa en un comunicat que la peça expositiva té per objectiu “contribuir a abordar d’una manera constructiva un debat complex, com és el de la llengua”, però reconeix que el contingut textual és “desafortunat”. “Hem retirat el fragment en qüestió de l’exposició”, comunica.
Després de la carta enviada per Plataforma per la Llengua al president de l’ICIP, Xavier Masllorens, l’organisme reafirma el seu “compromís” amb la defensa de la llengua catalana, i manifesta que demanar l’aprenentatge de la llengua pròpia “no és solament legítim en qualsevol societat, sinó que és del tot pertinent per aconseguir que les condicions de possibilitat dels membres d’aquesta societat s’equiparin, almenys, lingüísticament”. “En aquest context, compartim el compromís amb el dret de fer vida en català i el deure moral de tothom de fer-ho possible”, afegeix.
Tot i això, l’ICIP puntualitza que l’armariet dedicat a la llengua, i que s’ha retirat de l’exposició, anava acompanyat de “dues opinions diferenciades”. Per una banda, hi havia l’opinió d’una persona que considera que el català està en perill i, per l’altra, es recollia l’opinió d’una altra persona, en aquest cas migrada, i que té interès per aprendre català, però les circumstàncies no li ho permeten. Finalment, l’organisme s’ha posat a disposició de Plataforma per la Llengua i altres entitats i institucions per analitzar “com podem aportar el nostre coneixement de diàleg i gestió de conflictes per reforçar la llengua pròpia del país”.
🚨 Que una exposició que pretén reflexionar sobre els discursos d’odi i les notícies falses equipari l’aprenentatge del català amb frases que criminalitzen i estigmatitzen col·lectius pel seu origen o condició sexual és vergonyós i fals. pic.twitter.com/1Won2TN1z8— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 5, 2026
La queixa de Plataforma per la Llengua
La reacció de l’organisme es produeix hores després de la carta que ha enviat Plataforma per la Llengua a Masllorens, on li reclamava la retirada del contingut que feia referència al català de l’exposició després de rebre diverses queixes. En la missiva, l’ONG del català li ha traslladat que la inclusió del català entre missatges que promouen l’odi és un gest “molt desafortunat”. “La càrrega de negativitat, bel·ligerància i fins i tot d’odi és molt evident, i introduir la llengua catalana i el seu aprenentatge en aquestes dicotomies és un exercici completament inadequat i injust”, ha advertit l’entitat. L’exposició ha creat, a més, indignació a la xarxa social X després que l’entitat que presideix Òscar Escuder ho ha denunciat en un fil, on ha subratllat que convertir els catalans en “botxins només desvirtua el debat i alimenta el mateix marc de desinformació que es diu combatre”.