El Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) ha retirado de la exposición PolsXtrems. Tu gimnasio para entrenar el pensamiento crítico la inscripción “¡Que aprendan catalán!”, que aparecía junto a discursos de odio contra ciertos colectivos o personas por su origen u otras condiciones. El organismo, fundado por el Parlamento de Cataluña y que cuenta con un presupuesto que es aportado casi en su totalidad por el Departamento de Acción Exterior, expone en un comunicado que la pieza expositiva tiene por objetivo «contribuir a abordar de una manera constructiva un debate complejo, como es el de la lengua», pero reconoce que el contenido textual es «desafortunado». «Hemos retirado el fragmento en cuestión de la exposición», comunica.

Después de la carta enviada por Plataforma per la Llengua al presidente del ICIP, Xavier Masllorens, el organismo reafirma su «compromiso» con la defensa de la lengua catalana, y manifiesta que pedir el aprendizaje de la lengua propia «no es solamente legítimo en cualquier sociedad, sino que es del todo pertinente para conseguir que las condiciones de posibilidad de los miembros de esta sociedad se equiparen, al menos, lingüísticamente». «En este contexto, compartimos el compromiso con el derecho de vivir en catalán y el deber moral de todos de hacerlo posible», añade.

Aun así, el ICIP puntualiza que el casillero dedicado a la lengua, y que se ha retirado de la exposición, iba acompañado de «dos opiniones diferenciadas». Por un lado, estaba la opinión de una persona que considera que el catalán está en peligro y, por otro, se recogía la opinión de otra persona, en este caso migrada, y que tiene interés por aprender catalán, pero las circunstancias no se lo permiten. Finalmente, el organismo se ha puesto a disposición de Plataforma per la Llengua y otras entidades e instituciones para analizar «cómo podemos aportar nuestro conocimiento de diálogo y gestión de conflictos para reforzar la lengua propia del país».

🚨 Que una exposición que pretende reflexionar sobre los discursos de odio y las noticias falsas equipare el aprendizaje del catalán con frases que criminalizan y estigmatizan colectivos por su origen o condición sexual es vergonzoso y falso. pic.twitter.com/1Won2TN1z8 — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 5, 2026

La queja de Plataforma per la Llengua

La reacción del organismo se produce horas después de la carta que ha enviado Plataforma per la Llengua a Masllorens, donde le reclamaba la retirada del contenido que hacía referencia al catalán de la exposición tras recibir varias quejas. En la misiva, la ONG del catalán le ha trasladado que la inclusión del catalán entre mensajes que promueven el odio es un gesto “muy desafortunado”. “La carga de negatividad, beligerancia e incluso de odio es muy evidente, e introducir la lengua catalana y su aprendizaje en estas dicotomías es un ejercicio completamente inadecuado e injusto”, ha advertido la entidad. La exposición ha creado, además, indignación en la red social X después que la entidad que preside Òscar Escuder lo ha denunciado en un hilo, donde ha subrayado que convertir a los catalanes en “verdugos solo desvirtúa el debate y alimenta el mismo marco de desinformación que se dice combatir”.