La polémica generada por la exposición del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) en el Palau Robert, que situaba el aprendizaje del catalán al mismo nivel de discursos de odio como el racismo, ha llegado este martes al Parlamento de Cataluña. A pregunta de Junts per Catalunya, que ya ha reclamado la comparecencia de la directora general de Difusión en el Parlamento para dar explicaciones; el consejero de la Presidencia ha reconocido que fue un «error», pero a la vez ha evitado concretar dos preguntas muy concretas sobre si fallaron los mecanismos de control y si alguien asumirá responsabilidades políticas por lo que el ejecutivo de Salvador Illa considera un «error».

Dalmau ha reconocido que situar la expresión «¡Que aprendan catalán!» junto a discursos de odio «fue un error». No obstante, ha defendido que el Gobierno y el ICIP –organismo que financia su actividad a través de los presupuestos públicos– actuaron de forma «inmediata» para retirar esta expresión de la muestra del Palau Robert porque, según ha remarcado, «la frase no hacía justicia ni representa a la sociedad catalana, ni a este Parlamento ni a este Gobierno». Asimismo, el titular de Presidencia ha defendido la labor del Institut Català Internacional per la Pau y ha pedido «no criminalizarlo» porque «no se les puede acusar de que su actuación sea en favor de la discriminación», y ha asegurado que el Gobierno está comprometido en combatir las discriminaciones lingüísticas.

Por otro lado, Dalmau ha querido subrayar las políticas lingüísticas que lleva a cabo el ejecutivo con los cursos de catalán. «El catalán se protege y se fomenta ampliando la oferta de cursos en catalán, tal como ha hecho de forma histórica este Gobierno», ha dicho, y ha destacado el incremento de recursos que recoge el Pacto Nacional por la Lengua y ha subrayado que se han aumentado en más de 20.000 las plazas del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL). Asimismo, ha recordado que el proyecto de presupuestos presentado al Parlamento prevé la creación de una oficina contra la discriminación lingüística. Dalmau ha utilizado este conjunto de argumentos para instar a Junts a sumarse al acuerdo y ha reclamado «no utilizar el catalán como una herramienta de confrontación».

La inscripción retirada de la exposición ‘PolsXtrems’ en el Palau Robert de Barcelona / Plataforma per la Llengua

«Dejen de hacer pasar a las víctimas por verdugos»

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha constatado que «la principal causa de discriminación en Cataluña es hablar catalán» y ha cargado contra el ejecutivo por contribuir a difundir «mentiras y falsedades sobre el catalán» y a desprestigiar la lengua catalana. En este sentido, ha calificado de «papel mojado» el Pacto Nacional por la Lengua. “El primero que lo incumple es este Gobierno”, ha rematado, y ha dejado claro que el montaje de la exposición del ICIP «traspasa todas las líneas rojas». Ante este hecho, Dalmases ha reclamado a Dalmau conocer los «mecanismos que fallaron en la dirección general de difusión» y qué «responsabilidades políticas» asumirá el ejecutivo, pero el consejero de la Presidencia, más allá de admitir el error, ha evitado responder a estas dos preguntas tan concretas.