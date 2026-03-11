La polèmica generada per l’exposició de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) al Palau Robert, que situava l’aprenentatge del català al mateix nivell de discursos d’odi com el racisme ha arribat aquest dimarts al Parlament de Catalunya. A pregunta de Junts per Catalunya, que ja ha reclamat la compareixença de la directora general de Difusió al Parlament per donar explicacions; el conseller de la Presidència ha reconegut que va ser un “error”, però alhora ha evitat concretar dues preguntes molt concretes sobre si van fallar mecanismes de control i si algú assumirà responsabilitats polítiques pel que l’executiu de Salvador Illa considera un “error”.
Dalmau ha reconegut que situar l’expressió “Que aprenguin català!” al costat de discursos d’odi “va ser un error”. Amb tot, ha defensat que el Govern i l’ICIP –organisme que costeja la seva activitat a través dels pressupostos públics– van actuar de forma “immediata” per retirar aquesta expressió de la mostra del Palau Robert perquè, segons ha remarcat, “la frase no feia justícia ni representa la societat catalana, ni aquest Parlament ni aquest Govern”. Així mateix, el titular de Presidència ha defensat la tasca de l’Institut Català Internacional per la Pau i ha demanat “no criminalitzar-lo” perquè “no se’ls pot acusar que la seva actuació sigui en favor de la discriminació”, i ha assegurat que el Govern està compromès en combatre les discriminacions lingüístiques.
D’altra banda, Dalmau ha volgut subratllar les polítiques lingüístiques que duu a terme l’executiu amb els cursos de català. “El català es protegeix i es fomenta ampliant l’oferta de cursos en català, tal com ha fet de forma històrica aquest Govern”, ha dit, i ha destacat l’increment de recursos que recull el Pacte Nacional per la Llengua i ha subratllat que s’han augmentat en més de 20.000 les places del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Així mateix, ha recordat que el projecte de pressupostos presentat al Parlament preveu la creació d’una oficina contra la discriminació lingüística. Dalmau ha fet servir aquest seguit d’arguments per instar Junts a sumar-se a l’acord i ha reclamat “no utilitzar el català com una eina de confrontació”.
“Deixin de fer passar les víctimes per botxins”
El diputat de Junts Francesc de Dalmases ha constatat que “la principal causa de discriminació a Catalunya és parlar català” i ha carregat contra l’executiu per contribuir a difondre “mentides i falsedats sobre el català” i a desprestigiar la llengua catalana. En aquest sentit, ha qualificat de “paper mullat” el Pacte Nacional per la Llengua. “El primer que l’incompleix és aquest Govern”, ha reblat, i ha deixat clar que el muntatge de l’exposició de l’ICIP “traspassa totes les línies vermelles”. Davant aquest fet, Dalmases ha reclamat a Dalmau conèixer els “mecanismes van fallar en la direcció general de difusió” i quines “responsabilitats polítiques” assumirà l’executiu, però el conseller de la Presdència, més enllà d’admetre l’error, ha evitat respondre a aquestes dues preguntes tan concretes.