Concentració a Vilanova del Camí per condemnar la violència masclista

Dos centenars de persones s’ha concentrat aquest dissabte a Vilanova del Camí (Anoia) per protestar contra la violència masclista que s’ha cobrat la vida d’una veïna de la població a mans de la seva parella. Durant al matí s’han celebrat cinc minuts de silenci per condemnar la mort d’una veïna que la matinada de divendres va ser agredida per un home, que era la seva parella sentimental.

La plaça del Castell, davant l’ajuntament, ha acollit a més de 200 persones que han participat a la concentració. A l’acte hi han assistit representants institucionals de l’Ajuntament, la Generalitat i de la resta de la comarca, també familiars i amics de la víctima, així com nombrosos veïns que han mostrat la seva repulsa vers el succés. El municipi ha decretat un dia de dol oficial. La parella de la víctima està detinguda per un presumpte delicte d’homicidi.

Una mort més per violència de gènere

Els fets passaven la matinada del passat divendres, quan els Mossos d’Esquadra rebien un avís per una agressió masclista al domicili de la parella de la víctima. Una patrulla de la Policia Local de Vilanova del Camí es va desplaçar fins al lloc dels fets i va procedir a detenir l’autor dels fets mentre la dona era traslladada d’urgència a un centre hospitalari, on moria poc després per culpa de les ferides que li havia provocat la seva parella.

Imatge d’arxiu dels Mossos fent entrar un detingut al cotxe policial / Mossos d’Esquadra

És per intentar evitar aquests fets -o almenys reduir les morts de les dones a mans de les seves parelles- que la Generalitat ja ha posat en funcionament les línies d’ajudes. Les dones que pateixen violència masclista per part de la seva parella o exparella poden trucar al 900 900 120 per demanar informació o al 112 si es tracta d’una emergència. També hi ha un número específic per atendre consultes per Whatsapp, el 601 00 11 22.