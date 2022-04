Un home mata la seva parella a Vilanova del Camí

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona a mans de la seva parella a Vilanova del Camí (Anoia). La policia catalana ha informat que ha detingut un home de 42 anys com a presumpte responsable de l’homicidi. Poc després de les 3.30 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió masclista al domicili de la parella.

Una patrulla de la Policia Local de Vilanova del Camí s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha detingut el presumpte autor per un delicte de violència de gènere. La dona ha estat traslladada d’urgència a un centre hospitalari, però ha mort hores després a conseqüència de les ferides. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec de la investigació.

El departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat s’ha posat a disposició de la família el Servei d’Intervenció en Crisi (SIC) per “garantir el màxim respecte a la privacitat de la família i el seu entorn”. Es tracta d’un servei que ofereix una “atenció immediata i especialitzada a les persones directament afectades per feminicidi o un episodi greu de violència masclista i facilitar, així mateix, el treball comunitari de prevenció d’aquest problema”.

‼️ Estem fent el seguiment d'aquest presumpte #feminicidi a Vilanova del Camí.



Posem a disposició el Servei d'Intervenció en Crisi (SIC). És moment de garantir el màxim respecte a la #privacitat de la família i entorn, a qui traslladem el nostre condol. #NiUnaMenys https://t.co/AeqQLPMGbw — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) April 15, 2022

A principis de febrer els Mossos van denunciar un home per intentar calar foc a la casa de la seva exparella a Celrà (Gironès). L’individu va ruixar amb benzina unes caixes i llenya a la part posterior del domicili i va llençar un drap encès abans de fugir. La dona, que va poder apagar el foc abans que s’escampés, va avisar la policia. Unes setmanes abans la seva exdona ja l’havia denunciat per cremar-li el cotxe, que el tenia aparcat davant de casa.

On demanar ajuda

Les dones que pateixen violència masclista per part de la seva parella o exparella poden trucar al 900 900 120 per demanar informació o al 112 si es tracta d’una emergència. També hi ha un número específic per atendre consultes per Whatsapp, el 601 00 11 22.