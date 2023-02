Demanen que la policia busqui Pablo Casado

“Vam dir que faríem que el busquéssim i ho hem fet!”. Així ha descrit Josep Rosell, un dels dos impulsors juntament amb Lluís Gibert del Grup d’Advocats Independents, han presentat un escrit al Jutjat d’Instrucció 29 de Barcelona per tal que posin en recerca l’exlíder del PP, Pablo Casado. L’escrit, al que ha tingut accés El Món, fa referència a la providència judicial del passat 23 de gener on es feia constar la diligència negativa de notificació a l’excap de files dels populars espanyols quan el van anar a citar a la seu estatal de la formació, al número 13 del carrer Gènova de Madrid.

Els advocats volen que la jutgessa que instrueix la querella interposada contra Casado per les seves declaracions contra els docents catalans faci mans i mànigues per trobar-lo. De fet, la jutgessa va demanar a les parts un nou domicili de citació a Casado, després de retirar-se de la política activa per una veritable defenestració després d’obrir una crisi interna en denunciar una possible trama de corrupció on estaria embolicat el germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid i líder espiritual del partit, Isabel Ayuso.

El CNP, en alerta i el… TJUE

En aquest sentit, els advocats demanen al jutjat d’Instrucció que en desconèixer un nou domicili de citació del querellat, activi els mecanismes habituals de recerca. Així, proposen que utilitzi el Punt Neutre Judicial de comunicacions o mitjançant un ofici als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat en especial al Cos Nacional de Policia, per tal que pugui esbrinar el seu domicili. Els advocats insisteixen que la citació s’ha de practicar com es fa en qualsevol instrucció penal.

Ara, el Grup d’Advocats Independents esperarà la resposta i el segon intent de localització de Casado per tal que presti la seva primera declaració. De fet, els advocats ja estan acostumats a esperar perquè encara han d’obtenir resposta de la Sala Penal del Tribunal Suprem, on havia anat a parar la querella, i que van recusar per complet. Arran d’aquest incident, la sala va obrir una peça separada per actuació temerària contra els lletrats i multar-los. Una causa que dorm el son dels justos a la seu del Suprem.

Per altra banda, Gibert i Rosell no amaguen la seva satisfacció per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la sentència de les prejudicials. L’aparició en la resolució del concepte Grup Objectivament Identificable és un dels punts que havien aportat a la causa contra Casado i la recusació al Suprem, però amb l’expressió minoria nacional catalana. En aquest marc, van ser dels primers a utilitzar aquest concepte davant la judicatura espanyola.