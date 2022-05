Junts i ERC es barallen per posar-se la medalla per la inversió de Mont-roig

La inversió de la companyia sud-coreana ILJIN Materials a Mont-roig del Camp ha fet aflorar l’enèsima polèmica entre Junts i ERC. Aquesta vegada el conflicte, que s’ha generat a les xarxes socials, té a veure amb qui es queda la medalla per haver aconseguit la inversió de la companyia que abocarà 600 milions d’euros en una planta per a la fabricació de complements de bateries.

La polèmica ha arrencat amb una piulada de Carmen Mansilla, qui havia ocupat el càrrec de subdirectora dels serveis territorials a Tarragona de la conselleria d’Empresa i Coneixement. “Culminada la feina per portar la fàbrica de bateries a la demarcació de Tarragona. Molta feina feta per l’HC Ramon Tremos a i el seu equp, i per Josep Maria Cruset, evitant l’intent de boicot de l’Estado que la volia fora de Catalunya”.

Culminada la feina per portar la fàbrica de #bateries a la demarcació de Tarragona. Molta feina feta per l’HC @ramontremosa i el seu equip, i per @jmcruset evitant l’intent de boicot de l’Estado que la volia fora de Catalunya.

Enhorabona a tothom! — Carmen Mansilla 🎗 (@carmemansilla) May 16, 2022

El comentari ha generat la reacció de tuitaires que li han retret que atribueixi l’èxit de l’operació a l’equip de l’anterior conseller i no a l’actual, Roger Torrent. Entre les rèpliques, els usuaris han fet notar a Mansilla un comentari sobre la polèmica que ha fet la directora general d’Indústria del Govern, Natàlia Mas. “No acostumo a respondre a missatges així però aclarir que el 1er contacte amb ILJIN Materials es realitza a l’agost 2021: 9,5 mesos d’intensíssim i discret treball per fer-lo possible. Dic això amb tot el respecte per l’ex-conseller Tremosa, el seu equip i el treball realitzat”, ha dit Mas responent al missatge d’un altre usuari que reconeixia la tasca de Tremosa per haver aconseguit la inversió a Mont-roig del Camp.

No acostumo a respondre a missatges així però aclarir que el 1er contacte amb ILJIN Materials es realitza a l’agost 2021: 9,5 mesos d’intensíssim i discret treball per fer-lo possible.



Dic això amb tot el respecte per l’ex-conseller Tremosa, el seu equip i el treball realitzat. — Natàlia Mas Guix 🎗️ (@nataliamasguix) May 16, 2022

Mentrestant els elogis dirigits a Tremosa per part de persones de l’entorn de Junts ha originat alguns comentaris i crítiques d’usuaris de l’entorn del partit republicà.

Desenes de càrrecs de Junts compartint agraïments a Tremosa per la inversió de Mont Roig del Camp.



Tal com ha explicat la directora general d’Indústria, el 1r contacte amb ILJIN Materials es fa l’agost 2021. El govern actual és del maig del 2021. Tremosa ja no estava a govern. https://t.co/Q7VS4IK52G — Roger de Llúria (@rogerdelluria14) May 17, 2022

Hola, només recordar te que han estat uns nous mesos de feina i que el President @perearagones va ser investit el 21 de maig del 2021. De res. — Silvia Saiz Saiz🎗 (@silviasaiz_1714) May 17, 2022

Sou increïbles no podeu suportar la bona feina feta pel departament del Conseller Torrent

Fins hi tot mentint — casaxus (@casaxus) May 17, 2022

Inversió de 600 milions d’euros

L’empresa sud-coreana ILJIN Materials invertirà 600 milions d’euros per construir una planta de components de bateries a Catalunya. La nova fàbrica, que s’ubicarà a Mont-roig del Camp (Baix Camp), donarà feina a 500 persones i serà la primera planta de producció d’ILJIN Materials a Europa. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha avançat l’acord després de reunir-se amb directius de la companyia a la capital de Corea del Sud, Seül.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Roger Torrent / ACN

Torrent ha celebrat la nova inversió i la importància de l’acord, ja que ILJIN és “una de les úniques empreses en l’àmbit mundial” que es dedica a la fabricació de làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics i altres productes electrònics. La nova planta estarà operativa el 2024 i comptarà amb una superfície de 30.000 metres quadrats entre la fàbrica, els magatzems i l’edifici tècnic.