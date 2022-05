Catalunya també té sud i el sud vol oportunitats

Una inversió de 600 milions d’euros en un poble entre mar i muntanya al sud de Catalunya, Mont-roig del Camp, pot suposar una operació d’impacte de molt abast per a bona part del Camp de Tarragona si tot s’executa tal i com el Govern ha anunciat. La posada en marxa de la planta es preveu pel 2024, per tant és una data molt pròxima que multiplica les expectatives. No es diposita l’esperança a deu anys vista. Bona notícia sobre la bona notícia. La informació sobre la inversió de la companyia sud-coreana dedicada a la fabricació de components per a bateries ha suposat un impacte important en aquesta població d’extensió considerable, però població modesta, a la comarca del Baix Camp, i que s’ubica entre les poblacions de Cambrils i L’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs.

L’operació podria ser un exemple de com es poden frenar processos en algunes zones del país que, tot i no ser de despoblament, ho podrien arribar a ser en algun moment. Catalunya, el país de la capital cap-gros, ha d’aspirar a ser molt més equilibrada i a repartir més joc de nord a sud, de manera que qualsevol indret sigui suficientment atractiu com per decidir fixar-hi arrels. La descongestió dels grans nuclis urbans, en un context de canvi climàtic, també pot ser una eina per lluitar per un futur més sostenible. Fer possible la vida a qualsevol indret del país contribueix, al mateix temps, a fer tot un país més habitable. No només perquè hi ha feina sinó perquè a qualsevol lloc s’hi ha de poder viure gaudint dels mateixos drets i llibertats.

Per això, la notícia de la inversió coreana és bona, més encara si aquesta es gestiona amb uns criteris que facin possible un retorn íntegrament positiu. Generació de llocs de feina directes en condicions dignes i estímul de noves oportunitats, nous negocis i noves possibilitats per als emprenedors.

La ubicació escollida és estratègica, però sobta que una companyia s’instal·li en un municipi que no disposa d’una sola estació de tren. Si la notícia és bona per Mont-roig del Camp ho és també perquè les persones que hi viuen creuen que a partir d’aquí hi ha d’haver una millora en infraestructures i, en aquest sentit, aquesta població voldrà veure incrementat el seu grau de connexió amb els municipis veïns.

L’anunci de la inversió ha estat gairebé per sorpresa. Són molts els interrogants que els habitants del municipi tenen encara sobre l’impacte del projecte, siguin aquests positius o negatius. Això requereix un procés d’informació pública perquè la ciutadania té dret a conèixer tots els detalls d’un projecte que canviarà enormement la configuració del seu entorn. Cal vetllar perquè sempre sigui el màxim de positiu.