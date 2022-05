Ens ho mereixem

Els catalans i les catalanes som d’una mena que ens costa gaudir de les bones notícies, assaborir-les, tenim aquell punt de desconfiança, mostrem certa recança, ens en malfiem i ens resistim a creure que això tant bèstia, ens pugui estar passant a naltros. Doncs sí, es real, la inversió industrial més elevada dels darrers 20 anys a Catalunya, s’ubicarà a Mont-roig del Camp. Es plantegen dubtes immediats i legítims però la feina calia fer-la amb la màxima discreció, generositat i rigorositat. Jo us demano que la gaudim, que ens felicitem, que ho celebrem i que ens sentim orgullosos d’haver aconseguit aquesta fita que marcarà un abans i un després no només pel municipi de Montroig del Camp, sinó de tot el Camp de Tarragona.

L’empresa sud-coreana de components de bateries ILJIN Materials invertirà 600 milions d’euros per construir a Catalunya la seva primera fàbrica a Europa, generant 500 nous llocs de treball directes. És una de les úniques empreses del món que es dedica a la fabricació elecfoil, un component estratègic en la cadena de valor de les bateries per a vehicles elèctrics, així com de productes d’electrònica.

Les bateries són un element clau pel compliment dels objectius fixats en el Pacte Verd Europeu (#EuropeanGreenDeal), ja que són essencials per avançar cap a la descarbonització. És per això que la inversió d’ILJIN és també molt estratègica per Europa i, amb aquesta inversió, Catalunya contribueix a l’objectiu europeu de convertir-se en el 2on centre manufacturer mundial en bateries l’any 2025, després de la Xina. Un projecte que compleix tots els principis del Departament d’Empresa i Treball: transformador, verd i sostenible i amb llocs de treball de qualitat.

Per al territori suposa una gran oportunitat, ja que actualment el turisme i sector serveis suposen pràcticament el 90% de l’economia local, el que implica una excessiva estacionalització. La planta d’Iljin serà un incentiu per fixar talent al territori.

Inversió històrica aconseguida després de mesos de treball intens, amb la màxima professionalitat, feina ingent d’equip, liderada pel Conseller Roger Torrent al capdavant del Departament d’Empresa i Treball, l’equip d’Acció i la implicació i l’impuls de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Estic convençuda que en sabrem treure profit. Mont-roig del Camp es un lloc estratègic, amb més projecció del que ens pensem, i precisament per això ens han triat. Preparem-nos per acollir aquest projecte perquè es una aposta de futur per a la nostra gent i una garantia per a les properes generacions de tot el Camp de Tarragona. Ara ens correspon fer-lo nostre. Ens ho mereixem.

———-

Irene Aragonès Gràcia és regidora a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya i presidenta de la Federació Regional ERC Camp de Tarragona