El Govern diu que no descarta obrir noves delegacions a l’exterior el 2023

El Govern ha respost a les afirmacions d’aquest dimecres de l’exconsellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, que ha advertit que la decisió d’ERC de no obrir noves delegacions a l’exterior “dificulta” un acord de pressupostos amb el seu partit, Junts per Catalunya. En declaracions a l’ACN, fonts del Departament d’Acció Exterior de la consellera Meritxell Serret ha confirmat que l’executiu català no descarta obrir noves delegacions a l’exterior el 2023. També remarquen que el que explicava la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts no exclou la possibilitat d’obrir-ne més aquest any. La prioritat, segons assenyala Plaja, és “consolidar” la xarxa de delegacions ja existents i “acabar de posar en marxa” les que s’han obert el 2022.

Aquest dimecres, Alsina lamentava que Plaja hagués dit que el Govern no tenia previst ampliar la xarxa de delegacions exteriors el 2023 perquè preferia centrar-se a “consolidar” les que ja té i, l’exconsellera de Junts, assegurava que això significava una “renúncia als interessos nacionals de Catalunya”.

L’exconsellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina

Durant la comissió parlamentària del passat 17 de novembre, la consellera Meritxell Serret va parlar dels seus plans al capdavant del Departament d’Acció Climàtica i, en la mateixa línia que Plaja, va detallar que, després d’una fase d’obertura de noves delegacions, ara cal “consolidar” la xarxa i dotar-la de més recursos.

La setmana passada, el PSC va presentar un document sobre pressupostos i va marcar com a condició per iniciar les negociacions que l’executiu frenés el creixement de les delegacions del Govern a l’exterior per “racionalitzar” els recursos públics.