Serret vol “enfortir” les delegacions a l’exterior: “Són la porta al món”

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, considera imprescindible que les delegacions del Govern a l’exterior s'”enforteixin” i es “consolidin” perquè, afirma, “són la porta de Catalunya i l’acció exterior al món”. Aquest dijous, la comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació ha comparegut al Parlament i Serret ha insistit que cal “consolidar” la xarxa i dotar-la de més recursos després d’una fase d’obertura de noves delegacions. La consellera ha lamentat els “intents de manipulació i tergiversació”, però ha remarcat que les delegacions són “una eina” tant al servei de ciutadans com d’empreses, entitats i institucions. A més, la consellera ha defensat potenciar el “rol important i estratègic” de Catalunya a la Unió Europea i ha reivindicat que el país és “un aliat útil”.

Catalunya, compromesa amb Europa

Per la consellera, la Unió Europea és un marc prioritari de l’acció exterior catalana i ha confirmat que el Govern està compromès amb el projecte europeu. De fet, ha assegurat que aquest compromís “no són només paraules” i ha insistit que Catalunya pot ajudar Europa a fer front als reptes energètics, digitals i de ciberseguretat.

Aquest dijous, després de la reunió del president del Govern, Pere Aragonès, amb dos alts càrrecs de la Comissió Europea; Serret ha reivindicat que cal recuperar les relacions a alt nivell amb les institucions europees. També ha recordat a Europa que, amb Catalunya, tenen “un soci responsable, fiable i seriós”.

Projectar Catalunya al món

La consellera d’Acció Exterior ha refermat la voluntat de treballar per “reforçar” la projecció internacional de Catalunya i “enfortir” l’acció exterior amb “rigor i responsabilitat”. Per això, Serret ha assenyalat que l’acció exterior s’ha de regir pels principis de “credibilitat, utilitat i reputació”. Segons Serret, ara cal dotar l’acció exterior catalana de la “musculatura” i “importància que requereix”.

Defensar la independència i poder celebrar un referèndum

Durant la compareixença, Serret ha remarcat que cal reivindicar a nivell internacional la defensa de la independència i demanar a Europa la celebració un referèndum. La consellera d’Acció Exterior ha recordat que el Govern continua defensant a Europa l’aposta pel diàleg i la negociació amb el govern espanyol perquè considera que és la “millor eina per trobar una solució política al conflicte”.

En l’àmbit de la cooperació internacional, Serret ha refermat l’aposta per arribar al 0,7% del total del pressupost. “És una de les línies mestres del Govern i ho continuarà sent”, ha remarcat, tot apostant per treballar amb les entitats per dissenyar aquesta cooperació.

La consellera d’Acció Exterior ha apostat per mantenir i fer nous acords bilaterals amb territoris d’arreu del món, per la participació catalana en organismes internacionals i per reforçar la relació amb el cos consular a Barcelona. Finalment, Serret ha insistit que és important tenir presents els catalans a l’exterior perquè són una “ajuda a la promoció i projecció” de Catalunya.