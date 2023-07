Crítiques a Feijóo des de Catalunya: “No sap el que diu de l’eutanàsia”

El president del Partit Popular, Alberto Nuñez Feijóo, està aplicant l’estratègia comunicativa contrària a Pedro Sánchez en la campanya de les eleccions del 23 de juliol. Si l’actual president espanyol està fent una gira per televisions i ràdios de tota mena i demana debats cara a cara per desmentir les acusacions de la dreta, Feijóo defuig els debats i acut als mitjans de comunicació més afins. En aquest marc, la seva visita a El Hormiguero de Pablo Motos va deixar diversos titulars que han provocat polèmica i han fet que diversos sectors l’hagin acusat de desconeixement. Un d’aquests sectors que Feijóo desconeix és el dels defensors de la mort digna. El vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la prestació d’ajuda a morir, Francesc José María Sánchez, denuncia les seves declaracions “absurdes”.

Alberto Núñez Feijóo, a El hormiguero. TAREK/PP

Concretament, el president del PP va assegurar que si un malalt d’ELA no vol l’eutanàsia se l’ha de respectar. Això demostra “un gran desconeixement sobre la llei reguladora de l’eutanàsia, la legislació sanitària en general i ell tractament dels processos de final de vida”. “Faltaria més que no es respectés en qualsevol situació la voluntat del pacient competent!”, diu José María visiblement sorprès. El vicepresident de la Comissió de Garantia recorda que rebutjar tractaments és un dret fonamental que regula la llei d’autonomia del pacient i considera “una bestiesa” l’afirmació de Feijóo. “En tot moment va demostrar el seu més absolut desconeixement sobre la regulació de l’eutanàsia, que de fet és una llei que va passar pel Senat i que, per tant, hauria de conèixer”, assegura. Afegeix que és “absolutament inadmissible” aquest desconeixement i que, de fet, se li pot exigir com a senador i presidenciable als comicis del 23 de juliol.

La prestació de l’eutanàsia, al contrari del que pensa Feijóo, no es pot prescriure, sinó que ha de ser sol·licitada pel malalt. “No és el metge qui diu al pacient que ja li ha arribat l’hora i cal produir-li la mort. És el pacient qui ha de sol·licitar de forma lliure, conscient i informada l’accés a la prestació d’ajuda a morir”, explica. De fet, hi ha requisits per poder demanar la mort assistida. El malalt s’ha de trobar en situació de malaltia greu i incurable o de patiment greu, crònic i impossibilitant. Després, dos metges i la Comissió de Garanties i Avaluació són els que verifiquen l’estat del pacient i autoritzen la prestació. Entremig hi ha un procés deliberatiu en què el pacient ha de prestar reiteradament el seu consentiment. “Un cop realitzada la prestació és cert que la seva conseqüència és irreversible, però mentre no es produeix la sol·licitud és revocable en qualsevol moment”, explica. El pacient, a més, ho ha d’autoritzar fins a tres vegades.

El vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la prestació d’ajuda a morir, Francesc José María Sánchez / Cedida

La sedació del pare de Feijóo, un despropòsit més

A banda, José María considera “el súmmum del despropòsit” que Feijóo posés com a exemple de pràctica eutanàsica la sedació terminal que va autoritzar per al seu pare. “Sedació terminal i eutanàsia no tenen res a veure encara que ambdues es poden produir en un context de cures pal·liatives i final de vida”, recorda. “Si fos cert que la sedació terminal del pare de Feijóo va ser una pràctica eutanàsica hauríem assistit a la confessió pública en un plató de la comissió d’un delicte en grau d’autoria participant com a inductors d’una mort”, explica l’expert, que recorda que únicament és el pacient qui pot demanar l’eutanàsia i que això no té res a veure amb les cures pal·liatives.

La sedació terminal busca el confort del pacient en els seus últims moments, quan està en fase terminal o situació d’agonia. La sedació alleuja els símptomes refractaris tot i que a vegades també pot servir per accelerar la mort. En canvi, l’eutanàsia pretén causar directament la mort del pacient després que aquest hagi fet una petició expressa i reiterada en una situació cínica greu que provoca patiment físic o psíquic que la persona considera intolerables. La llei que regula l’eutanàsia i que Feijóo sembla desconèixer ha tingut l’aval del Tribunal Constitucional, que ha reconegut el dret fonamental de les persones a decidir el moment i la forma de morir, tot i l’oposició frontal del PP. El sector ideològic que Feijóo representa, assegura José María, “va fustigar” el 2005 el metge Luís Montes per practicar sedacions terminals . “Van fer una autèntica croada contra el metge i el van acusar d’estar fent pràctiques eutanàsiques. Així van aconseguir retardar quinze anys aquesta llei tan necessària”, conclou l’expert.