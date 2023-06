Pablo Motos assegura que no votarà en aquestes eleccions i explica per què

Pablo Motos ha entrevistat Pedro Sánchez a El Hormiguero aquest dimarts. El president del govern espanyol ha intentat esquivar els dards que li anava deixant el presentador, una incomoditat que ha traspassat la pantalla en més d’una ocasió. Han parlat de política, però també li ha fet preguntes personals que el del PSOE ha aprofitat per intentar quedar bé davant dels teleespectadors un mes abans de les eleccions.

S’ha volgut mostrar proper en reconèixer que ell també rep trucades comercials a l’hora de la migdiada, que a l’avió oficial només té fruits secs i que acceptaria que la seva filla s’enamorés d’un votant de Vox: “Li diria que l’amor és lliure“. Li han preguntat si està a favor de Shakira o de Gerard Piqué en la seva particular guerra, però el president ha deixat anar una resposta digna de polític: “Jo aquí demano el comodí del públic, soc més de bàsquet”.

Trancas y Barrancas le hacen las preguntas más comprometidas a @sanchezcastejon #PedroSánchezEH pic.twitter.com/voU35eJ2dv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

Hi ha hagut un moment en què s’ha mostrat confiat i ha deixat clar que està convençut que guanyarà les eleccions de finals de juliol. Ha estat llavors quan ha picat l’ullet de Pablo Motos: “Serem la primera força política i tindrem més escons. Jo surto a guanyar les eleccions, encara que potser no compto amb el vot d’algú que està en aquesta taula”. I és que, efectivament, el presentador li ha reconegut que no el votarà.

Pablo Motos assegura que no votarà aquestes eleccions

El presentador ha anunciat que, de fet, no té previst votar aquestes eleccions. Diu que no ho va fer en les últimes per compromisos professionals i que, en aquesta ocasió, cap partit no comptarà amb el seu vot. I això per què? Ell mateix ho ha explicat: “A mi no m’agrada votar un candidat i, després, exercir el meu vot cap a aquesta persona perquè seria una falta d’imparcialitat. Aquestes eleccions volia votar en secret, però finalment tampoc no ho faré perquè avui l’entrevisto a vostè i demà al senyor Feijóo. No vull entrevistar una persona i després votar-la, no vull. És una qüestió personal“.

Pablo Motos explica a Pedro Sánchez per què no el votarà | Antena 3

De tota manera, el que queda clar -i ahir va tornar a demostrar-se, per cert- és que Pablo Motos no votaria Pedro Sánchez.