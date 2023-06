ERC recorre els debats de RTVE i repta Feijóo a un cara a cara amb Rufián

Esquerra Republicana (ERC) ha presentat un recurs a la Junta Electoral Central contra el format dels debats de RTVE de cara a les eleccions espanyoles del 23-J. La formació republicana creu que ni el cara a cara d’Alberto Nuñez Feijóo i Pedro Sánchez ni el debat entre els quatre partits majoritaris respecten els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa establerts a la llei electoral, la Loreg. Consideren que també haurien de formar-ne part, donat que compten amb tretze diputats al Congrés. “Les jugades del PP no han de servir d’excusa per silenciar l’independentisme i la defensa de Catalunya”, argumenten en el recurs. Consideren que el líder del PP pretén “esquivar els debats plurals” i per això el repten a un cara a cara amb el seu candidat, Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián durant la campanya del 28-M / Jordi Play

Asseguren que dels tres debats que s’organitzaran només podran participar en un

En el recurs els republicans defensen que les mesures compensatòries de cobertura tampoc no se’ls aplicaran perquè estan pensades per formacions que formin part del grup Mixt, on per exemple hi ha Junts per Catalunya. Això suposa que ERC queda “fora d’un format i de l’altre”. És per això que reclamen que el debat a set que està previst sigui amb caps de llista, la inclusió d’ERC als tres debats que ha fixat RTVE o que en cas que no es pugui dur a terme se’ls compensi amb una entrevista addicional a la ràdio i també a la televisió. Aquestes entrevistes addicionals haurien de tenir una durada de quinze minuts i es realitzarien en cas de la ràdio a RNE, concretament a ‘Las Mañanas de Radio Nacional’, i en cas de la televisió a l’informatiu ’24 Horas’.