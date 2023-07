Mas entra en campanya i demana un vot d'”utilitat catalana” per a Junts

L’expresident de la Generalitat Artur Mas, que encara milita al PDeCAT, ha irromput en el final de la campanya de les eleccions del 23-J per demanar als catalans que votin en “termes d’utilitat catalana” aquest diumenge. “Si aquí podem triar opcions que sabem que defensaran els interessos de país, la que encapçala la Míriam és una de molt evident. Per això soc aquí, tenim molt de guanyat”, ha argumentat.

Durant un esmorzar aquest dimecres amb la candidata de Junts, Míriam Nogueras, i amb representants de petites i mitjanes empreses, Mas ha apel·lat els catalans a triar una opció que “defensi els interessos del país a on sigui i davant de qui sigui” i ha remarcat que ha assistit a l’acte “en termes d’utilitat catalana perquè vull que el meu vot sigui útil i que ho sigui per Catalunya, considerant que és el país sencer que coneixem i estimem”.

També ha remarcat que les infraestructures, la fiscalitat, el dèficit fiscal o el model sanitari, entre d’altres, no són qüestions de dretes o d’esquerres, és un tema català i algú ho ha de defensar. “Podem ser independentistes o no, però som catalans i tenim una altra opció que passa per sobre de dretes i esquerres”, ha insistit.

Mas qüestiona la campanya abstencionista

D’altra banda, Mas ha dit que la campanya abstencionista que promouen alguns sectors independentistes és una posició legítima, però alhora “equivocada” perquè 48 hores després ningú se’n recorda d’aquesta abstenció. A més, ha remarcat que “t’equivoques doblement” perquè “li donaràs força en aquell que més et pot perjudicar”. “Quan no hi vas engreixes el que menys m’agrada”, ha reblat.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, i l’expresident Artur Mas en un esmorzar informatiu a Barcelona / Nico Tomás – ACN

El dèficit fiscal no té solució

Artur Mas ha reconegut que el dèficit fiscal és “un tema crònic” i ha admès que “és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència“. Malgrat reconèixer que “Espanya no té cap incentiu per resoldre el dèficit, creu que els partits independentistes estan “obligats” a negociar per intentar “arrossegar” el màxim de recursos per a Catalunya. “És una obligació dels partits catalanistes i sobiranistes”, ha sentenciat.

Nogueras també s’ha referit al paper que han de tenir els partits catalans a Madrid per “rascar cada cèntim i cada competència”, com s’ha compromès a fer. Però la candidata de Junts al Congrés també ha advertit que “negociar amb Espanya és comprar un turbot i, quan obres la bossa, hi ha quatre sardines”. Míriam Nogueras ha lamentat que “el catalanisme tenia força a Madrid”, però que ara “uns han decidit tirar sols i sols no han pogut”. També ha rebatut, en referència a la taula de diàleg, que volen “negociar”, no “dialogar”.