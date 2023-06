Un exdiputat al Congrés es presenta a les primàries d’ERC a Girona

El seu nom és Joan Puig i és un dels membres impulsors del sector crític o “ortodox” d’ERC batejat com Primer d’Octubre. I ara, candidat a les primàries per encapçalar la demarcació de les comarques gironines. De fet, Puig assegura que ja té al sarró els 31 avals que li calen per formalitzar la candidatura, és a dir, el 3% dels 1.050 militants de la seva demarcació. Puig vol presentar batalla a la que podria ser la candidata oficialista dels republicans a Girona, l’actual diputada Montse Bassa. De tota manera, el precandidat continua la seva particular recollida d’avals per intentar bastir una alternativa al politburó del partit.

Puig va ser diputat d’ERC al Congrés l’any 2004 i es va fer popular per la invasió que va dur a terme a la piscina de Pedro J. Ramírez, aleshores director d’El Mundo, a la seva residència de Mallorca quan es va difondre que estava construïda en terreny públic. També va ser víctima del cas Método 3: l’agència de detectius el va investigar i va elaborar diversos informes amb dades manifestament falses durant la seva etapa de regidor a Blanes i president del Consell Comarcal de la Selva. Actualment, és un dels membres destacats del Consell per la República. Puig també va ser objecte d’investigació per la Guàrdia Civil a l’operació Volhov, que instrueix el jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona.

Joan Puig, Xavier Martínez i Àngel Ruiz, portaveus del Col·lectiu Primer d’Octubre

A l’espera d’un cop d’efecte a Barcelona

Puig ha fet el pas amb la intenció de recollir certa “resposta interna” a l’actual estratègia d’ERC –que també es va posar de manifest ahir en una assemblea oberta en què van participar 900 militants–, tant des del Palau de la Generalitat com des de Madrid. Ara, però, els crítics integrats en el Col·lectiu Primer d’Octubre esperen que algú faci el mateix pas a la demarcació de Barcelona i mesuri les seves forces amb un dels tòtems de la presidència d’Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, actual líder dels republicans al Congrés. Puig espera recollir més avals i defensar una candidatura d’unitat estratègica de l’independentisme. De fet, divendres passat alertaven d’aquesta possibilitat.

Fonts del seu entorn, indiquen que el seu programa implica aplicar les peticions del moviment “ortodox d’ERC” perquè la formació no ha de competir per ser “més d’esquerres que el PSOE” i sí, en canvi, reivindicar el seu caràcter independentista. Puig va tenir una intervenció al darrer Consell Nacional de la formació on va arribar a convenir amb Junqueras que la campanya d’Ernest Maragall l’havien dinamitat en forçar-lo a aprovar els pressupostos del govern d’Ada Colau i dels socialistes a l’Ajuntament, en maniobra complementària per pactar els pressupostos de la Generalitat al Parlament.