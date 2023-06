Podemos i els comuns intenten embolicar ERC en la seva batalla pel 23-J

Podemos i Sumar, de Yolanda Díaz, estan negociant una candidatura conjunta de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. En aquest marc de negociacions i retrets entre líders de l’espai polític espanyol a l’esquerra del PSOE, els comuns fan costat a Sumar i a la vicepresidenta del govern espanyol, mentre que Podemos, liderats per Pablo Iglesias, Irene Montero i Ione Belarra –també ministra, com Díaz–, veuen Catalunya, el País Valencià i Madrid com els principals problemes de la negociació entre Sumar i els d’Irene Montero.

ERC nega negociacions

En aquest context de retrets i converses, Público i el Diario.es han publicat una informació assegurant que fonts dels comuns diuen, en privat, que Podemos negocia amb ERC una candidatura conjunta de cara el 23 de juliol. Davant d’aquestes notícies, els republicans neguen categòricament les converses amb Podemos i demana que les disputes internes d’altres formacions “no els situïn en filtracions interessades”.

En públic, el diputat dels comuns al Parlament, David Cid, en una roda de premsa aquest migdia, no ha negat que Podemos els hagi comunicat negociacions amb ERC, però tampoc ho ha confirmat. Els comuns, segons Cid, treballen per al marc d’un acord entre els comuns, Sumar i Podemos, de manera que no inclou Esquerra Republicana de l’equació. “Els fets i les decisions ens avalen. Volem donar suport al projecte de Yolanda Díaz”, ha dit Cid demanant un acord entre Podemos i Sumar, malgrat que no li hagin agradat les declaracions d’Iglesias.

Fins ara, a Catalunya l’espai que havia representat Iniciativa i, anteriorment el PSUC, s’havia presentat en una coalició entre els comuns i Podemos, tot i que en algunes poblacions aquests dos partits es presentessin per separat en les eleccions municipals del 2019.