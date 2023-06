Vista sobre l’exili al Suprem amb un ull posat en la justícia europea

Serà a dos quarts de deu del matí. Aquesta és l’hora en què la poderosa sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem ha convocat per a aquest dijous els advocats de l’exili, l’Advocacia de l’Estat, el ministeri fiscal i Vox. Serà una vista oral per analitzar i exposar els recursos interposats per totes les parts contra la interlocutòria del 12 de gener, signada pel magistrat instructor del Procés, Pablo Llarena. Una resolució amb què reinterpretava les acusacions contra el president a l’exili, Carles Puigdemont, els exconsellers Lluís Puig, Toni Comín i Clara Ponsatí així com de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, arran de la derogació de l’article sobre la sedició al Codi Penal.

La vista, però, estarà molt posada en una determinada una data, el cinc de juliol pròxim. És el dia que està previst que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) dicti la seva sentència sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí com a eurodiputats de Lliures per Europa. Llarena va dictar una resolució amb què retirava les acusacions de sedició i no les suplia per la de desordres públics agreujats. Així, deixava només en desobediència la causa contra Ponsatí i Rovira, i aplicava malversació a la resta, amb els mateixos anys de presó. Però les defenses van recórrer contra la resolució per tres vies: la negació dels fets imputats, la prescripció i la il·legalitat de la interlocutòria de conclusió del sumari amb l’argument que el suplicatori que s’ha tramitat era per un altre delicte.

El magistrat del Suprem Pablo Llarena

Tres magistrats i el Tribunal General de la Unió Europea

Així, els magistrats Vicente Magro Servet, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina i Susana Polo García seran els encarregats d’escoltar els recursos de totes les parts. De fet, el ministeri fiscal i els lletrats de l’Estat defensen tant l’aplicació de desordres públics com la malversació. Però la qüestió troncal de la vista serà en un punt processal clau de la instrucció. És a dir, el pròxim 5 de juliol el TGUE dictarà sentència sobre la immunitat de l’exili. Després, encara quedarà una segona instància, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Per tant, la nova interlocutòria de Llarena podria quedar aturada si el TGUE avala que el president i els dos consellers tenen immunitat.

En tot cas, el recurs de la defensa de l’exili recorda que ara Llarena ha fet una nova interlocutòria i, per tant, en variar les acusacions i els delictes caldrà que es tramiti un nou suplicatori a la cambra europea. A més, en el cas de Ponsatí, l’al·legació principal és que el delicte de desobediència ja hauria prescrit, i, per tant, quedaria eximida de qualsevol responsabilitat penal. Per altra banda, Lluís Puig, amb la nova acusació la seva defensa també entén que s’hauria de tramitar una nova euroordre si el Suprem el vol extradir per malversació. De fet, la defensa de Puig ha recorregut negant que els fets imputats a l’exconseller de Cultura, una adjudicació a Unipost, sigui una malversació. La vista, doncs, desbrossarà la situació processal a l’Estat espanyol, però pendents de la decisió de la justícia europea.