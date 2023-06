Podemos y los comunes intentan envolver ERC en su batalla por el 23-J

Podemos y Sumar, de Yolanda Díaz, están negociando una candidatura conjunta de cara a las elecciones españolas del 23 de julio. En este marco de negociaciones y reproches entre líderes del espacio político español a la izquierda del PSOE, los comunes apoyan a Sumar y a la vicepresidenta del gobierno español, mientras que Podemos, liderados por Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra –también ministra, como Díaz–, ven Cataluña, el País Valenciano y Madrid como los principales problemas de la negociación entre Sumar y los de Irene Montero.

ERC niega negociaciones

En este contexto de reproches y conversas, Público y el Diario.es han publicado una información asegurando que fuentes de los comunes dicen, en privado, que Podemos negocia con ERC una candidatura conjunta de cara el 23 de julio. Ante estas noticias, los republicanos niegan categóricamente las conversaciones con Podemos y pide que las disputas internas otras formaciones «no los sitúen en filtraciones interesadas».

En público, el diputado de los comunes en el Parlamento, David Cid, en una rueda de prensa este mediodía, no ha negado que Podemos los haya comunicado negociaciones con ERC, pero tampoco lo ha confirmado. Los comunes, según Cid, trabajan para el marco de un acuerdo entre los comunes, Sumar y Podemos, de forma que no incluye Esquerra Republicana de la ecuación. «Los hechos y las decisiones nos avalan. Queremos apoyar al proyecto de Yolanda Díaz», ha dicho Cid pidiendo un acuerdo entre Podemos y Sumar, a pesar de que no le hayan gustado las declaraciones de Iglesias.

Hasta ahora, en Cataluña el espacio que había representado Iniciativa y, anteriormente, el PSUC, se había presentado en una coalición entre los comunes y Podemos, a pesar de que en algunas poblaciones estos dos partidos se presentaran por separado en las elecciones municipales del 2019.