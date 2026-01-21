Trump anuncia un “marc d’acord” amb l’OTAN per quedar-se Groenlàndia

El president dels Estats Units, Donald Trump, s’acosta cada cop més al seu primer objectiu expansionista: Groenlàndia. El mandatari ha anunciat un “marc d’acord” amb l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) per incorporar la nació constituent del Regne de Dinamarca als EUA. Així ho ha revelat en una publicació en la seva xarxa social, Truth Social, després d’una trobada amb el secretari general atlantista, l’exprimer ministre neerlandès Mark Rutte, una de les veus europees més entregades a la causa de la Casa Blanca. “Després d’una reunió molt productiva amb Rutte, hem format el marc per a un futur acord respecte de Groenlàndia i, de fet, de tota la regió Àrtica”, ha concretat.
Segons Trump, si aquest acord s’acaba consumant, serà “un gran moviment per als Estats Units i totes les nacions de l’OTAN”. Després de la trobada amb Rutte, el president ha decidit retirar l’ordre d’imposar aranzels generals del 15% a tots els països que van donar suport a Groenlàndia en la seva iniciativa de defensa de l’illa àrtica, entre els quals destaquen Alemanya, França o el Regne Unit. Les tarifes, cal recordar, haurien entrat en vigor el pròxim dia 1 de febrer, si bé finalment quedaran fora d’efecte. Cal recordar que el Parlament Europeu també ha pres mesures defensives per evitar una nova agressió internacional ordenada per la Casa Blanca: en una votació aquest mateix dimecres, han ordenat congelar l’acord comercial que el mateix Trump i la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, van signar el passat mes de juliol al camp de golf de Turnberry, a Escòcia.
Defensa aèria i noves reunions
En endavant, segons ha revelat Trump, les autoritats atlantistes i les de Washington mantindran noves reunions per concretar el marc d’acord que ha acceptat Rutte. Les converses estaran liderades pel secretari d’Estat, Marco Rubio, i el vicepresident, JD Vance; així com per l’enviat especial de l’administració estatunidenca a l’Orient Mitjà, Steve Witkoff. Els emissaris, però, “reportaran directament” al Despatx Oval. Entre els temes que tractaran, destaca l’entrada de Groenlàndia al sistema de defensa antiaeri nord-americà, la Cúpula Daurada (the Golden Dome), un sistema de míssils dedicats a destruir amenaces balístiques, hipersòniques o de creuer durant el vol. Es tracta d’una eina imprescindible per mantenir l’equilibri militar amb actors hostils, com és el cas de Rússia, el principal rival de Trump a l’Àrtic.