Trump anuncia un «marco de acuerdo» con la OTAN para quedarse Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se acerca cada vez más a su primer objetivo expansionista: Groenlandia. El mandatario ha anunciado un «marco de acuerdo» con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para incorporar la nación constituyente del Reino de Dinamarca a los EE.UU. Así lo ha revelado en una publicación en su red social, Truth Social, tras un encuentro con el secretario general atlántico, el exprimer ministro neerlandés Mark Rutte, una de las voces europeas más entregadas a la causa de la Casa Blanca. «Después de una reunión muy productiva con Rutte, hemos formado el marco para un futuro acuerdo respecto a Groenlandia y, de hecho, de toda la región Ártica», ha concretado.

Según Trump, si este acuerdo se acaba consumando, será «un gran movimiento para los Estados Unidos y todas las naciones de la OTAN». Tras el encuentro con Rutte, el presidente ha decidido retirar la orden de imponer aranceles generales del 15% a todos los países que apoyaron a Groenlandia en su iniciativa de defensa de la isla ártica, entre los cuales destacan Alemania, Francia o el Reino Unido. Las tarifas, cabe recordar, habrían entrado en vigor el próximo día 1 de febrero, si bien finalmente quedarán fuera de efecto. Cabe recordar que el Parlamento Europeo también ha tomado medidas defensivas para evitar una nueva agresión internacional ordenada por la Casa Blanca: en una votación este mismo miércoles, han ordenado congelar el acuerdo comercial que el mismo Trump y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, firmaron el pasado mes de julio en el campo de golf de Turnberry, en Escocia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el estado de la UE, que ha abierto el debate / ACN / Parlamento Europeo

Defensa aérea y nuevas reuniones

En adelante, según ha revelado Trump, las autoridades atlánticas y las de Washington mantendrán nuevas reuniones para concretar el marco de acuerdo que ha aceptado Rutte. Las conversaciones estarán lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance; así como por el enviado especial de la administración estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff. Los emisarios, sin embargo, «reportarán directamente» al Despacho Oval. Entre los temas que tratarán, destaca la entrada de Groenlandia en el sistema de defensa antiaérea estadounidense, la Cúpula Dorada (the Golden Dome), un sistema de misiles dedicados a destruir amenazas balísticas, hipersónicas o de crucero durante el vuelo. Se trata de una herramienta imprescindible para mantener el equilibrio militar con actores hostiles, como es el caso de Rusia, el principal rival de Trump en el Ártico.