El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aprofitat el discurs de l’estat de la unió d’aquesta nit per lloar la seva gestió política, tant nacional com internacional, davant el Congrés. Un discurs de més d’hora i mitja -el més llarg registrat- on ha evitat fer qualsevol mena d’autocrítica del seu mandat des del retorn a la Casa Blanca i s’ha erigit en un defensor de la pau, atribuint-se de nou haver posat fi a “vuit guerres”. Davant una escalada de tensió amb l’Iran, el president nord-americà ha assegurat que vol resoldre el conflicte a través de la via diplomàtica, però també ha volgut deixar clar que no li tremolarà el pols a l’hora d’entrar en una guerra amb els iranians, ja que considera que tenen “fosques ambicions” amb armament nuclear: “Prefereixo resoldre aquest problema per la via diplomàtica. Però una cosa és segura: mai permetré que el principal patrocinador del terrorisme del món, que ho és amb diferència, posseeixi una arma nuclear. No pot ser“, ha alertat durant la seva compareixença davant les dues cambres del Congrés.
Donald Trump també ha aprofitat l’oportunitat per elogiar el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, que ha estat una peça clau en les negociacions de pau entre Hamàs i Israel per posar fi a la guerra de Gaza. Malgrat que el conflicte bèl·lic encara no ha acabat del tot, i que des que el magnat republicà ha tornat a la Casa Blanca ha estat protagonista de polítiques internacionals polèmiques, Trump ha definit a Rubio com el “millor secretari d’Estat de tots els temps”. Ara bé, tot i destacar el paper de Rubio, Trump s’ha atribuït directament l’acord de pau a Gaza: “El vaig negociar jo”. El president nord-americà també s’ha referit a l’operació contra Nicolás Maduro i ha tornat a defensar el segrest del president veneçolà: “Va haver-hi molts herois en aquesta incursió per a capturar a Maduro, veritables herois. Era molt perillós; sabien que veníem, estaven llestos. Però les gestes del guerrer d’aquella nit viuran per sempre en les cròniques eternes del valor militar”, ha exclamat Trump en un discurs que sembla tret d’una pel·lícula de Hollywood.
De fet, el president nord-americà ha aprofitat el discurs per fer una performance sobre les bondats -almenys, des del seu punt de vista- dels Estats Units a Veneçuela. Durant la seva intervenció, el mandatari estatunidenc ha apel·lat directament a la ciutadana veneçolana Alejandra Gonzales, present a l’hemicicle, l’oncle de la qual, l’opositor Enrique Márquez, havia estat detingut per les autoritats veneçolanes. “Alejandra, em complau informar-te que el teu oncle no sols ha estat alliberat, sinó que és aquí aquesta nit. L’hem dut per celebrar la seva llibertat amb tu en persona. Enrique, si us plau, baixa”, ha assenyalat, davant un oncle i neboda que han respost abraçant-se enmig dels aplaudiments dels congressistes. Una escena meticulosament planificada per representar l’èxit de la seva intervenció contra Maduro.
Al·legat contra la immigració en plena crisi a Minnesota
El discurs d’aquesta nit no només s’ha centrat en la gestió internacional del president, sinó també amb les polítiques nacionals. Trump ha tornat a atacar a la comunitat somali a Minnesota, qualificant als seus membres com a “pirates que han saquejat” l’estat en un nou al·legat contra la immigració, particularment des de “parts del món on el suborn, la corrupció i l’anarquia són la norma”. “Els pirates somalis que van saquejar Minnesota ens recorden que hi ha grans parts del món on el suborn, la corrupció i l’anarquia són la norma, no l’excepció”, ha exclamat el líder de la Casa Blanca. En la mateixa línia, Trump ha demanat als assistents que es posessin en peus si creien que “el primer deure del Govern estatunidenc és protegir els ciutadans estatunidencs, no als immigrants il·legals”, indignant-se tot seguit en comprovar que només els congressistes i partidaris republicans es prestaven a la seva petició. “Haurien d’avergonyir-se de no posar-se dempeus”, ha lamentat l’inquilí de la Casa Blanca en referència al públic demòcrata. Unes paraules que ha reeditat en diverses ocasions durant la seva compareixença.
Per contra, les representants demòcrates Ilhan Omar (Minnesota) i Rashida Tlaib (Michigan) han interromput des dels seus seients els retrets del mandatari, exclamant que “hauria d’avergonyir-se” i rebatent la seva proclama sobre protegir primer els seus ciutadans, acusant l’Administració Trump d’haver “matat a estatunidenques”, en referència a les morts a tirs d’Alex Pretti i Renée Good a mans d’agents federals desplegats en el marc de les operacions antiimmigració ordenades per Washington. Alguns representants de la bancada demòcrata també han abandonat la sala a la meitat del seu discurs, una acció de protesta molt criticada pels republicans, especialment pel president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, un dels majors aliats de Trump. El president nord-americà, doncs, ha esquivat les crítiques, ha evitat fer autocrítica i ha fet un llarguíssim discurs triomfalista sobre el seu lideratge de la Casa Blanca.