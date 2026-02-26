Cuba es troba ara en el punt de mira de l’administració dels Estats Units després de la mort de quatre nord-americans en un tiroteig amb les forces de seguretat cubanes en una embarcació que navegava per la costa de l’illa. El secretari d’estat de la Casa Blanca, Marco Rubio, molt elogiat per Trump en el discurs de l’estat de la unió, ha assegurat que actuaran “en conseqüència” a l’incident en aigües cubanes: “Esbrinarem exactament què ha passat aquí i després respondrem en conseqüència”, ha exclamat Rubio en declaracions a la premsa des de Saint Kitts i Nevis, on es troba amb motiu d’una reunió amb líders de la Comunitat del Carib (Caricom). El cap de diplomàcia de l’administració de Trump apunta que obriran una investigació “independent” per esclarir els fets, ja que assegura que tota la informació de què disposen d’aquests moments provenen del govern cubà, motiu pel qual no se n’acaben de refiar.
“Tinc motius de sobres per a voler la nostra pròpia informació. Als Estats Units, en general, no prenem decisions basant-nos en el que diuen les autoritats cubanes”, ha assenyalat el secretari d’Estat. Rubio indica que el Departament de Seguretat Nacional, la Guàrdia Costanera i “altres [organismes]” ja estan investigant els fets, insistint que “no especularà” amb la possible resposta que emprendrà el govern nord-americà al tiroteig d’aquesta matinada. Malgrat això, Rubio ha negat que entre la tripulació hi hagués “personal del govern estatunidenc”, rebutjant que darrere de l’embarcació hi hagi una “operació” de la Casa Blanca.
Cuba denuncia una incursió amb objectius “terroristes”
Per la seva banda, les autoritats cubanes denuncien que aquest tiroteig ha estat en resposta a un intent “d’infiltració amb finalitats terroristes” per part de Washington. D’acord amb la informació del Ministeri de l’Interior de Cuba, l’embarcació, amb matrícula de l’estat de Florida, “es va aproximar” a les aigües territorials cubanes “a una milla nàutica al nord-est del canal El Pino, a Cayo Falcones, al municipi Corralillo”. Després d’això, una unitat dels agents de la frontera de l’illa, composta per cinc persones, va sol·licitar una identificació als seus integrants: “Des de la llanxa infractora es va obrir foc contra els efectius cubans que van provocar que el comandant de l’embarcació cubana, resultés lesionat”, ha detallat en un comunicat, agregant que, en conseqüència, quatre tripulants de la llanxa nord-americana van morir.
L’ambaixada estatunidenca a l’Havana ha sol·licitat accés als supervivents del tiroteig per avaluar els fets: “No especularé sobre això perquè no és prudent fer-ho fins que tinguem totes les dades (…) A part d’això, sí, hi ha hagut gent en el passat que ha entrat a Cuba per a portar gent. És il·legal. És una violació de la llei federal anar i portar gent d’un costat a un altre. I hem enxampat a gent fent-ho en el passat. Per ser sincer, normalment no sol acabar en tirotejos. Però no afirmo que això sigui el que ha passat aquí. No ho sé”, argumenten des de l’ambaixada. Sigui com sigui, els Estats Units ja estan preparant la resposta per l’atac d’aquesta nit, la qual podria desencadenar una escalada de violència per part de l’administració de Donald Trump.