Segon assassinat de la patrulla antiimmigració de Trump a Minneapolis

La patrulla antiimmigració del president dels Estats Units, Donald Trump, ha assassinat a trets un altre ciutadà nord-americà aquest dissabte. Segons ha informat la policia de Minneapolis, a l’estat de Minnesota, un agent del Servei de Control de la Immigració i les Duanes (ICE, per les seves sigles en anglès”, ha tirotejat un home que, suposadament, hauria intentat assaltar-lo amb una arma de mà. El succés s’ha produït passades les 9 del matí, hora local, quan un grup d’agents han intentat “desarmar” un home i, en resistir-se aquest, l’han tirotejat. Els agents trumpistes maten una altra persona a la ciutat dels grans llacs, només uns dies després de la mort de Reneé Nicole Good, una activista que va ser tirotejada en un control de carretera dels federals.
Segons ha avançat el cap de la policia local de Minneapolis, Brian O’Hara, la víctima dels agents d’ICE era un home blanc de 37 anys, ciutadà dels Estats Units -com en el cas de Nicole Good, que ni tan sols era una persona migrant, suposat objectiu d’aquest cos federal-. O’Hara, en aquest sentit, ha evitat enfrontar-se directament amb els agents de migració i duanes, i ha cridat a la “pau”, tant als agents com a la ciutadania. Cal recordar que la capital de Minnesota fa dies que és l’epicentre de les protestes contra l’administració Trump, amb milers de persones als carrers diàriament malgrat les baixíssimes temperatures que es registren a la regió en aquesta època de l’any, amb mínimes de 23 graus sota zero.
Tant el Departament de Seguretat Nacional, del qual depenen els agents d’ICE, com el mateix cos policial han justificat l’assassinat. El comandant del cos a la ciutat, Gregory Bovino, ha assegurat que la patrulla “temia per la seva vida” quan han trobat la víctima, armada amb una pistola, pel carrer; i ha arribat a defensar “volia fer tant mal com fos possible i massacrar els agents” -completament equipats amb armament tàctic-. Val a dir que la policia de la ciutat ha confirmat que l’home tenia una llicència d’armes vigent i, per tant, la pertinència de la 9 mil·límetres era completament legal.
Enfrontament institucional
El nou assassinat perpetrat per ICE, que s’afegeix al de Good i al tiroteig a un ciutadà veneçolà, que va acabar ferit a la cama, ha despertat el rebuig de les autoritats polítiques locals, majoritàriament demòcrates. El governador de Minnesota, Tim Walz -company de tiquet de Kamala Harris en les eleccions del novembre- ha qualificat de “repugnant” la invasió de la ciutat per part dels agents federals, i ha exigit a Trump que “retiri els milers d’agents violents i sense formació”. Per la seva banda, l’alcalde de Minnesota, Jacob Frey, ha assegurat que l’ocupació per part dels agents antiimmigració “no està generant seguretat”. “Quants veïns més, quants americans han de morir o resultar greument ferits perquè això acabi?”, ha qüestionat el batlle. Fins i tot les autoritats republicanes locals han cridat a “rebaixar la temperatura i la retòrica”.
Trump, però, no sembla disposat a rebaixar la pressió. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, ha reivindicat els assassinats i ha assenyalat les autoritats de Minnesota i Minneapolis. “L’alcalde i el governador inciten a la insurrecció amb la seva retòrica pomposa, perillosa i arrogant”, ha acusat el mandatari. En aquest sentit, ha reclamat que “deixin els patriotes de l’ICE fer la seva feina”.