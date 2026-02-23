El president dels Estats Units, Donald Trump, continua fent passos en la seva croada personal contra el que anomena “narcoterrorisme”. Aquest diumenge al vespre, la policia mexicana ha dut a terme una operació amb la col·laboració de les forces nord-americanes que ha provocat la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, àlies El Mencho, considerat el cap del Càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), i altres sis membres del grup. Així ho ha confirmat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un missatge a través de les xarxes socials: “Els Estats Units va proporcionar suport en matèria d’intel·ligència al Govern mexicà per a ajudar en una operació a Tapalpa, Jalisco (Mèxic), en la qual va ser eliminat El Mencho, un infame narcotraficant”, afirma Leavitt, que argumenta que els EUA han donat suport a l’operació perquè aquest càrtel és un dels principals subministradors de fentanil al seu país.
L’operació policial contra la droga als Estats Units ha desencadenat una onada de disturbis a Mèxic. En concret, s’han cremat alguns vehicles de transport públic i s’han tallat carreteres als estats de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Pobla, Edomex i Baixa Califòrnia. El Gabinet de Seguretat mexicà, que aglutina a les secretaries de Defensa, Marina, Fiscalia, Guàrdia Nacional, Governació i Seguretat, ha informat de moment que “s’estan atenent els bloquejos que es registren en algunes zones de Jalisco producte d’operatius realitzats per institucions federals”. De moment, davant l’onada de disturbis, el governador de Jalisco, on s’ha produït l’operació, ha decretat el codi vermell a tot l’estat i ha tancat els serveis públics per evitar víctimes mortals de la població civil en els enfrontaments que s’han desencadenat.
Un cop fort contra la droga
La mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes suposa un cop fort contra el negoci de la droga a Mèxic, però també als Estats Units. Oseguera era considerat com un dels principals objectius en la guerra contra la droga, ja que des de 2007 dirigia la CJNG, un grup criminal nascut del paraigua del Càrtel de Sinaloa, però que en independitzar-se es va convertir en un dels més importants del país. Oseguera es va convertir en el capo més poderós de Mèxic després de la captura de Joaquín Guzmán Loera, àlies ‘El Xapo’, cap del Càrtel de Sinala, i el declivi del Càrtel dels Beltrán Leyva. Va posar en marxa un model “corporatiu”, amb presència en tot Mèxic amb franquícies que feien costat a grups locals. Durant els últims vint anys no s’havien vist imatges seves, ja que estava obsessionat amb la seva seguretat. De fet, els Estats Units oferien una recompensa de 10 milions d’euros per a totes les persones que els facilitessin informació, cosa que el convertia amb l’objectiu més buscat de la Casa Blanca.