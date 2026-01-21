Hugo Silva ha estat un dels convidats del programa d’aquest dimarts a La Revuelta. L’actor, molt sonat pels seus papers a Al salir de clase, Los hombres de Paco o Buscando a Coque, ha compartit una entrevista plena de confessions i reflexions personals amb David Broncano. Intèrpret i presentador han arribat fins i tot a intercanviar rols entre ells, una situació poc habitual, però que ha divertit moltíssim les persones del públic del teatre.
L’emissió, que arriba després de l’absència de programa de dilluns per l’informatiu especials obre l’accident de tret a Còrdova, ha començat amb una pregunta molt boja i inesperada del presentador, per saber si l’Hugo Silva de 18 anys li cauria bé l’Hugo actual. Acostumats a sentir preguntes més aviat sense sentit per part de Broncano, l’actor s’ha quedat atònit. “Quina pregunta, jo venia a un altre programa, venia a dir bestieses”, ha dit. El bon humor entre ells ha estat constant, però l’entrevista també ha permès conèixer experiències personals molt fortes que ha vist Hugo Silva, com l’episodi terrorífic que va viure a Mèxic amb el seu primer terratrèmol.
Hugo Silva explica com va viure el seu primer terratrèmol
Hugo Silva ha visitat La Revuelta per promocionar la segona temporada de la sèrie Marbella, expediente judicial. Durant una conversa sobre els seus inicis abans de l’actuació, una broma de l’equip del programa els ha portat a parlar de terratrèmols i sismes. “Jo vaig viure a Mèxic un terratrèmol, el meu primer terratrèmol”, ha explicat davant la cara de sorpresa del presentador. Una catàstrofe natural “gairebé de magnitud 6”, és a dir, no és una broma viure aquesta situació. En un primer moment, l’actor va pensar que es tractava “d’esperits”, fins que per fi va adonar-se del que estava passant. “Van començar a moure’s les portes estant jo tot sol i pensava que era un senyal”, ha explicat.
Què va fer per sortir del pas? Ell es trobava, com dèiem, a Mèxic, i després d’aquest moviment va sortir corrent de la caseta amb jardí on s’estava quedant. “Al davant hi havia una casa que era dels propietaris i vaig anar cap allà”. Un cop la dona el va veure, van sortir per tranquil·litzar-lo. “Em deia: ‘Hugo, tranquil que està tremolant’ i jo no sabia què era“, ha explicat. “No vaig dormir bé en una setmana, perquè em van explicar això de la rèplica i em va fer molta por”, ha acabat de comentar. La por a una segona onada de terratrèmols és habitual, tenint en compte que pot tornar a passar de manera imprevisible. Sens dubte una experiència gens recomanable.
Els inicis d’Hugo Silva abans de ser actor
Abans d’arribar a aquesta anècdota terrorífica, Hugo Silva ha parlat dels seus inicis i la seva formació abans de ser actor. En el seu cas ell va estudiar per ser electricista, tenint en compte que la seva família també s’hi dedicava. Amb 18 anys, tot i que estava “bastant perdut“, va decidir estudiar electricitat. Ha admès que “era molt dolent” i no li agradava gens la professió.
“Era dolent o no m’interessava. En els estudis vaig ser bastant justet i em vaig posar a pencar molt aviat perquè tenia familiars que treballaven en l’electricitat”, ha explicat. També va passar pel món de la construcció, on va treballar “ni bé ni malament”, però sense demostrar gaire interès. Un cop la interpretació va arribar a la seva vida, el sector elèctric va quedar en un calaix i des de llavors fa molts anys que ocupa platós i cartelleres de cinemes.