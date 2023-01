Ponsatí explota a l’Eurocambra: “A ningú li importa l’estat de dret a Espanya”

Ni el PSOE, ni el PP ni tan sols el Parlament Europeu. No s’ha salvat ningú del discurs de l’exconsellera d’Educació i actual eurodiputada i exiliada, Clara Ponsatí, durant el debat sobre l’estat de dret a Espanya celebrat aquest dimecres. Ponsatí ha carregat contra la hipocresia d’uns i altres i ha assegurat que realment “a ningú li importa l’estat de dret a Espanya”. “És igual que hi insistiu molt”, ha reblat. Aquest debat s’ha celebrat a petició del PP després de la reforma del Codi Penal i ha anat ple de retrets entre eurodiputats populars i socialistes, i entre espanyols i catalans.

Ponsatí ha esclatat en la seva intervenció a l’Eurocambra i ha afirmat que el PP “ha forçat aquest debat per guanyar una batalla política interna” i els acusa de ser qui “instrumentalitza les institucions espanyoles una vegada i una altra”. L’eurodiputada ha recordat que, “sota la seva vigilància, s’han desplegat operacions policials il·legals”. Ponsatí ha continuat contra el PSOE i ha titllat el seu govern d’haver recoolit “el guant de la repressió d’un moviment polític pacífic”. De fet, ha afirmat que ha atacat l’independentisme “amb tots els mitjans necessaris”, recordant l’ús de Pegasus contra desenes de persones.

L’eurodiputada de Junts ha posat punt final al seu discurs posant plantejant al Parlament Europeu que, si volen debatre sobre la impunitat d’Espanya, “comencin per mirar com socialistes i popular encobreixen la corrupció escandalosa de la corona espanyola“.

Reynders diu que estudien la reforma de la malversació

El comissari de Justícia, Didier Reynders, també ha participat en el debat d’aquest dimecres i ha assegurat que Brussel·les està analitzant si la reforma del delicte de malversació compleix les normes comunitàries, principalment les relacionades amb la protecció dels fons comuns. A més, també ha recordat que l’Estat té competència exclusiva sobre la derogació de la sedició i que la Comissió Europea (CE) no hi té res a dir. Reynders ha aprofitat la seva intervenció per tornar a demanar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).