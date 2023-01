Brussel·les estudia si la reforma de la malversació compleix les normes

La reforma del delicte de malversació està sota la lupa de la Unió Europea (UE). Aquest dimecres, el comissari de Justícia, Didier Reynders, ha confirmat que estan “analitzant” si aquesta modificació compleix les normes comunitàries, especialment pel que fa a la protecció dels fons europeus. L’estat de dret a Espanya s’ha sotmès a un debat per iniciativa del Partit Popular (PP) i, en aquest context, Reynders ha assegurat que Brussel·les està “actualment analitzant aquestes noves disposicions per comprovar la conformitat de la reforma amb la legislació de la Unió Europea”. En el cas de la reforma de la sedició, l’eurocomissari ha explicat la competència d’aquest canvi és exclusivament de l’Estat i que, “sempre que es respectin les obligacions internacionals”, la Comissió no hi té res a dir.

Renovar el CGPJ

Aprofitant el debat, Reynders ha tornat a demanar que es renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i, “immediatament després”, es modifiqui el sistema d’elecció dels vocals perquè estigui adaptat als estàndards europeus. Concretament, el comissari ha instat a “totes les parts implicades” a “prendre les accions necessàries per a la implementació exitosa” de la petició de Brussel·les de tirar endavant la renovació i canviar el sistema d’elecció dels vocals. Per l’executiu comunitari, complir aquesta recomanació és una “qüestió prioritària”.

Reynders valora positivament el nomenament de nous magistrats del Tribuna Constitucional / ACN

També ha fet referència a l’acord per renovar el Tribunal Constitucional (TC) i ha afirmat que el nomenament dels quatre nous magistrats són “importants” per al funcionament dels organismes constitucionals, que ha remarcat són un “element essencial de l’estat de dret”.

El comissari de Justícia ha afegit que, des de Brussel·les, segueixen de prop totes les evolucions pel que fa a l’estat de dret a Espanya per tal d’incloure-les en l’informe anual que publicarà al juliol. I, en aquesta línia, ha remarcat que no han passat per alt la decisió del TC de suspendre la votació al Senat sobre la modificació del sistema de designació dels membres del tribunal.