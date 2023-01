L’Eurocambra podria aixecar la immunitat a dos eurodiputats del ‘qatargate’

Les autoritats judicials belgues han sol·licitat al Parlament Europeu que aixequi la immunitat als dos eurodiputats relacionats amb els suposats suborns de Qatar i el Marroc. Aquest dilluns, la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, ha traslladat aquesta petició al ple, que afecta l’eurodiputat belga Marc Tarabella i l’italià Andrea Cozzolino per la seva implicació en el ‘qatargate’ que es continua investigant. A més, la institució també té en marxa el procés per retirar, a petició de la fiscalia europea, la protecció parlamentària a les eurodiputades gregues Maria Spyraki i Eva Kaili. L’exvicepresidenta del Parlament Europeu ja va admetre la seva implicació en la trama pels suposats suborns de Qatar i es troba en presó preventiva com a imputada i, igual que en el cas d’Spyraki, la petició per aixecar-li la immunitat està relacionada amb suposats fraus en els diners assignats, concretament la remuneració dels assistents.

La vicepresidenta destituïda del Parlament Europeu Eva Kaili ja va admetre la seva implicació en el ‘qatargate’ | Europa Press

Quatre sol·licituds per aixecar la immunitat

El comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra rebrà les quatre sol·licituds de retirada de la immunitat i haurà de presentar una proposta de decisió. El cas es presentarà en una reunió del comitè i aquest haurà de designar un ponent i celebrar una audiència. Després, el projecte d’informe sobre la petició referent a la immunitat serà debatut i votat en comitè i posteriorment al ple de l’Eurocambra.

A principis de gener, Metsola ja va comunicar la intenció d’engegar el procés urgent per suspendre la immunitat dels dos eurodiputats a petició de les autoritats judicials belgues, però per poder iniciar el procediment, havia d’anunciar-ho oficialment al ple, cosa que ha fet aquest dilluns.

“Això és l’inici, no el final”

La presidenta de l’Eurocambra ha demanat als serveis i els comitès que prioritzin aquestes peticions en el moment en què la cambra està revisant les seves normes per evitar possibles nous casos de corrupció. Metsola ha remarcat que “això és l’inici, no el final” i ha insistit que la voluntat del Parlament Europeu sobre l’actualització de les normes és començar amb “les mesures que es puguin implementar ràpidament”. Alguns dels canvis proposats per la presidenta són implementar més controls sobre les portes giratòries, declaracions d’interessos financers dels eurodiputats i més controls sobre les trobades amb representants de tercers països.