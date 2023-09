Terelu Campos parla dels últims mesos de vida “terrorífics” de María Teresa

Terelu Campos ha reaparegut públicament en la que suposa la seva primera entrevista després de la mort de la mare, de María Teresa Campos. Curiosament, la periodista ha escollit TVE i no Telecinco com molts podrien pensar després de tants anys lligada a la cadena. Jordi González ha aconseguit tenir-la com la convidada estrella de l’estrena del seu programa nou, La Plaza, que ha agradat força. Han rebut crítiques, és clar, encara que en la seva majoria han estat per comentar que ha semblat “horrorós” l’estètica del plató que han creat i la seva il·luminació.

El magazín no té res a veure amb la seva competència, TardeAR i Y ahora Sonsoles. Aquesta oferta és més calmada, sense crits i amb temes més seriosos. Hi ha hagut errors, sobretot en les connexions en directe i amb les col·laboradores trepitjant-se. No obstant això, sembla que la pública ha pogut crear una alternativa a les tafaneries que es veuen a les altres cadenes durant les tardes.

Si tornem a l’entrevista de Terelu Campos en si, bàsicament el que ha fet ha estat rememorar com han estat els últims mesos de vida de la seva mare. Ja s’havia dit que estava molt malalta, una situació que tenia les dues filles desesperades en veure que no podien fer-hi res: “La meva mare ho ha passat molt malament els seus últims mesos de vida. El públic no li havia retirat la seva estima i, malgrat això, van decidir prescindir d’ella a televisió. A la meva mare se li va aturar la vida quan va deixar de trepitjar els platós”.

Jordi González estrena programa a TVE amb Terelu Campos de convidada

Terelu Campos reconeix que els últims mesos de vida de la seva mare han estat molt difícils

“Últimament, era una personeta molt consumida. Si va morir de pena? Pot ser un dels ingredients. Aquell cervell prodigiós que tenia i la seva ment tan activa van començar a deteriorar-se, la van devorar per dins i la van consumir per fora”, ha reconegut visiblement emocionada.

Un testimoni molt dolorós en el qual ha reconegut que no ha estat agradable veure com la seva mare s’anava consumint: “Els últims 11 mesos han estat espantosos i terrorífics. Ella, en alguns moments, va començar a adonar-se de què li passava. Ha estat molt difícil veure a la meva mare suplicar una feina. Fins a l’últim moment, els seus temes de conversa sempre van estar relacionats amb la feina. Ella forma part d’una generació que pràcticament no ha conegut l’oci, la seva feina era la seva afició”.

Primera entrevista de Terelu Campos després de la mort de la mare | TVE

Terelu Campos fitxarà com a tertuliana del programa de TVE i la seva germana Carmen Borrego ha volgut desitjar-li sort en un missatge molt tendre: “Desitjar-te el millor en aquesta nova etapa, ho faràs genial perquè ets una gran professional. T’estimo i la mama estaria molt orgullosa de veure’t allà, ja que allà va passar els seus principis televisius i va ser-hi molt feliç. Tu també ho seràs”.