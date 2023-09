María Teresa Campos no va deixar testament i ara se sap per què

María Teresa Campos continua generant titulars quinze dies després de la seva mort. La icònica presentadora va morir als 82 anys després d’uns mesos malalta, el que feia intuir que hauria deixat el testament i tots els papers arreglats per tal de treure feina a les filles quan arribés el moment. Doncs bé, la revista Semana ha pogut saber que no ho va fer, que no va voler deixar el testament escrit.

En un principi, es publicaven els primers detalls del presumpte testament. Ara, però, s’assegura que no està fet perquè s’havia negat en rotund a fer-lo: “Creia que preparar aquest document era trucar a la mort, una superstició que li va treure del cap acudir a un notari per deixar per escrit què volia que passés amb el seu patrimoni”.

També és cert que el fet de no deixar escrit el testament no afectarà gaire el seu desig, que era deixar tot el que tenia a les seves filles: “Teresa era molt supersticiosa i, per això, mai no va voler fer testament. Ella estava tranquil·la perquè sabia que les seves filles, que eren a qui volia deixar els seus béns, eren les seves legítimes hereteres”.

María Teresa Campos, amb les filles i una de les netes | Europa Press

Quantes cases tenia María Teresa Campos abans de morir?

La periodista no tenia un patrimoni tan ampli com pot pensar-se. Després de moltes dècades a televisió cobrant uns tres milions d’euros per temporada, hauria invertit gairebé tot en cases de les quals s’hauria anat desfent a poc a poc. Actualment, vivia de lloguer, una decisió que va prendre després de vendre la casa de Las Rozas per 2,5 milions d’euros.

Se suposa que deu quedar al compte part d’aquests diners, els quals va ingressar el 2021. La revista, però, titlla l’herència que deixa com a “minvada” amb només una propietat al seu nom. De moment només s’ha publicat això, però és probable que fins i tot les filles acabin explicant a televisió més detalls al respecte.