Xisca Perelló, ingressada a l’hospital a les 31 setmanes d’embaràs

Xisca Perelló ocupa totes les revistes del cor en filtrar-se a la premsa que ha estat ingressada en una clínica privada de Mallorca. La dona de Rafa Nadal està embarassada de 31 setmanes, el que ha provocat una gran preocupació al seu voltant. Des de Sálvame han confirmat aquest dijous, però, que està fora de perill i que l’ingrés no té res a veure amb l’estat de l’embaràs. Han destacat que el tenista es troba als Estats Units mentre es prepara per a un torneig, un viatge que hauria cancel·lat en cas que la malaltia de la Xisca fos realment greu o que els metges haguessin considerat que s’havia d’avançar el part del seu primer fill en comú.

La periodista Laura Lago ha anunciat que des de l’hospital en què es troba l’empresària no s’han plantejat publicar cap comunicat. El que sí que haurien filtrat és que la seva situació no és greu, que simplement està en observació i que s’està valorant si en les pròximes hores o dies haurà de passar per quiròfan. Des que entrés a l’hospital, que la noia hauria estat acompanyada pels pares i la cunyada. Les fonts properes a la parella insisteixen que no es tracta de res greu: “En cas que ho fos, Rafa Nadal hauria tornat immediatament”.

Sembla que no és res greu, però els metges es voldrien assegurar que continua tot bé i per això li haurien recomanat que es quedi a Mallorca quan rebi l’alta: “Volen que es quedi a prop de l’hospital per evitar possibles ensurts”. De moment no s’ha filtrat què és exactament el que li passa i per què s’estarien plantejant operar-la quan ja està en un estat d’embaràs tan avançat. Cal recordar que esperen un nen i que està previst que neixi durant el mes d’octubre.

Rafa Nadal i Xisca Perelló seran pares el pròxim mes d’octubre | Instagram

Rafa Nadal no es pronuncia sobre l’ingrés de Xisca

El tenista no s’ha pronunciat sobre l’ingrés de Xisca, com tampoc no ho ha fet cap membre de la família. Totes les revistes estan parlant sobre el tema i han començat les especulacions, però, així que no seria estrany que acabin emetent algun comunicat. Sigui com sigui, el matrimoni sempre s’ha caracteritzat per la seva discreció i també podria ser que fessin com si res per evitar haver de donar explicacions a la premsa sobre un tema privat de la salut de l’empresària.