Omar Montes s’enfronta a la policia de males maneres i ho grava en vídeo

Omar Montes torna a ser protagonista d’una nova polèmica. El cantant acabava d’oferir un concert a Peníscola quan la policia aturava el seu cotxe per sotmetre’l a un control rutinari. Això el va fer molta ràbia, tal com s’ha comprovat en un vídeo que ha compartit ell mateix. No li va fer gràcia que els agents l’aturessin i així els va fer saber mentre emetia un vídeo en directe en plena matinada que deixava els seguidors amb la boca oberta.

Al principi es pot sentir el policia demanant-li que apagués el telèfon, al que ell es negava de males maneres: “Acabo de baixar de l’escenari, he cantat per a tots vosaltres i ara m’esteu parant per registrar-me amb totes les armes apuntant-nos com si fóssim delinqüents. Amb totes les persones dolentes que hi ha i heu de venir cap a mi perquè jo vinc aquí a cantar, per què m’has d’aturar a mi?”, deia tot recalcant una vegada i una altra qui era.

El policia no va dubtar en repetir-li que no li importa qui fos o que acabés de cantar: “Dona igual, parlem que aquest és un control de seguretat ciutadana i per a la seguretat del control vostè no pot estar gravant”. Això no feia callar a Omar Montes, precisament, que optava per començar a criticar els agents i la seva mala praxis: “Em sembla estrany que els agents els estigués apuntant amb fusells i que em registrin el cotxe. És sospitós, no em fio ni un pèl. Us he vist una mica estranys. Respecto l’autoritat, dieu que no em coneixeu però li acabes de dir al teu company qui soc. En què quedem? Em coneixeu o no?”.

El cantante Omar Montes discute con la Policía en un control de seguridad ciudadana pic.twitter.com/YY89JP4OFH — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 17, 2022

Omar Montes no fa cas a la petició de la policia durant el control

Va ser llavors quan una tercera agent va apropar-se al cotxe i li va tornar a demanar que deixés de gravar. Ell, però, continuava igual i intentava defensar-se tot dient que no havia enfocat les seves cares: “Jo estic content i alegre de la teva privacitat. No et gravaré, només dic que em sembla estrany que em deixis el cotxe així quan m’acabes de veure cantar fa una hora”.

El vídeo deixa en molt mal lloc al cantant, que torna a demostrar que no és tan humil com li agrada repetir. No se sap com haurà acabat aquesta topada amb la policia, tenint en compte que el vídeo va tallar-se mentre continuava barallar-se amb ells.