Cristina Pedroche vol tenir una altra filla i posa data al segon embaràs

Cristina Pedroche és mare des de fa només tres mesos, però ja té clar que vol repetir l’experiència. Aquest és el titular que s’extreu de la seva intervenció a Zapeando, programa que ha tornat a visitar per parlar de la seva maternitat. La presentadora i col·laboradora de televisió està gaudint al màxim de les primeres setmanes de vida de la petita Laia, la primera filla amb Dabiz Muñoz. Molts l’han aplaudit per mostrar la cara més dura del postpart, una etapa que li està costant com a moltes altres dones. No obstant això, veure créixer la nena compensa tota la resta i així ho ha assegurat en aquest entrevista.

El primer que ha fet és deixar clar que la seva nena ha estat “molt desitjada” i que ara vol tenir-ne una altra: “El meu problema és aquest, que soc així. Si em comença a agradar el ioga, doncs em faig professora de ioga. Si m’agrada fer exercici, doncs em faig coach muscular. I ara que m’agrada ser mare, doncs vull vuit fills. Potser vuit no, però una germaneta sí que m’encantaria donar-li. M’encantaria tenir tot nenes“.

Cristina vol ampliar la família i té bastant clar que ho farà, però no encara. El matrimoni ja tindria una data en ment i no és tan llunyana, per això: “Almenys m’agradaria esperar com a mínim un o dos anys“, ha dit tot generant sorpresa entre els companys.

Cristina Pedroche parla de la maternitat a Zapeando | La Sexta

A qui s’assembla la filla de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz?

Encara és molt petita per trobar-li una similitud física, però Cristina Pedroche comença a veure que s’assemblarà més al pare que a ella: “S’assembla més a Dabiz. Jo volia que fos moreneta de pell com jo, però és molt blanqueta i té el nas del pare. Això sí, en els ulls grans s’assembla a mi”.

La presentadora confessa que encara té molta por, però a poc a poc va guanyant confiança. El que insisteix és en aplaudir que el cos de les dones sigui capaç de donar vida: “Em diuen que ho estic fent bé, però és la meva filla qui ho està fent molt bé. Jo només l’acompanyo amb amor i paciència”, ha escrit a Instagram. És aquest l’aparador que està fent servir, principalment, per compartir amb els seguidors com està sent aquest procés d’adaptació a una vida que li ha canviat radicalment.