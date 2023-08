Cristina Pedroche no pot més. El seu nom s’ha convertit en tendència i li han dit de tot després que publiqués una fotografia del postpart en què venia a dir que era fàcil tornar a la teva figura poc després. La ràbia contra ella ha estat molt forta, un clima que va forçar-la a defensar-se en un comunicat bomba. Doncs bé, la polèmica no ha acabat aquí. L’escriptora Lucía Etxebarría ha escrit un post en què carrega contra la presentadora de manera brutal i s’ha fet grossa.

Sense pèls a la llengua, publica una foto d’una pediatra amb panxeta deu setmanes després del part: “Aquest és el cos natural d’una dona. Dues setmanes després del part, el més natural és tenir estries i distensió abdominal”, diu. Després, ha atacat els avantatges que té Cristina Pedroche respecte a la resta de dones: “Ella factura entre 1 i 2 milions d’euros l’any només ella, crec que el marit factura més o menys el mateix. Donem per fet que Cristina compta amb servei a casa i una infermera a la nit per ajudar-la a cuidar el bebè“.

Lucía Etxebarría deixa clar que si Cristina Pedroche ha tornat al seu cos d’abans de quedar-se embarassada és perquè sí que dorm a les nits, perquè no es passa tot el dia posant rentadores o perquè no ha d’estar buscant forats per poder netejar la casa: “Si no tens un entrenador personal com el que es pot pagar Cristina Pedroche i si el teu concepte de meditació és que quan seus al sofà se’t tanquen els ulls i et quedes adormida, el teu cos serà com el de la pediatra i no com el de Cristina Pedroche”.

El que ha volgut fer l’escriptora en aquesta reflexió és aplaudir els cossos de postparts reals: “El teu cos també és preciós perquè ha gestat vida i no és que et falti força de voluntat… és que no ets rica. Cristina Pedroche pot fer esport perquè té un entrenador personal i pot alimentar-se de menjar sa perquè algú cuina per a ella. Pot fer meditació perquè el personal de servei i la infermera l’ajuden i això li permet disposar de temps per a ella mateixa. Tu no ho podràs fer. Ah i no oblidem que si ets autònoma, tres dies després de parir ja estaràs apagant focs des de l’ordinador. Com per posar-te a meditar, no et fot”.

Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto.

A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal.

Cristina Pedroche respon a les acusacions de Lucía Etxebarría

Davant de tot això, Cristina Pedroche no ha volgut quedar-se callada. Són moltes les persones que li estan dient de tot, però no ha volgut permetre que famosos com Lucía Etxebarría també ho facin. I què ha fet? Respondre al missatge amb la seva veritat: “Hola, Lucía, perdona les hores però la nena just s’acaba de quedar adormida ara. No tinc cap tipus d’ajuda a casa per a ella, només visc amb el meu marit i la meva mare alguns matins ve a veure la nena i li canvia algun bolquer, perdó per això”, diu amb ironia.

“No tinc entrenador personal perquè vaig estudiar jo mateixa, però és clar que recorro a professionals quan no tinc la capacitat o el coneixement… perdó també per això. El cos de la dona que mostres és real, un postpart real. Entenc que jo m’he de sentir malament perquè el meu no és així? Tots els cossos són reals i vàlids, totes les dones som igual de bones mares. No intenteu fer-me sentir mala mare a mi, si us plau”.

Una polèmica que continua perseguint-la dies després de la publicació d’un post que de ben segur deu desitjar no haver fet.