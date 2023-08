Cristina Pedroche no puede más. Su nombre se ha convertido en tendencia y le han dicho de todo después de que se publicara una fotografía del posparto en la que venía a decir que era fácil volver a tu figura poco después. La rabia contra ella ha sido muy fuerte, un clima que la forzó a defenderse en un comunicado bomba. Pues bien, la polémica no ha acabado aquí. La escritora Lucía Etxebarría ha escrito un post en el que carga contra la presentadora de manera brutal y se ha liado.

Sin pelos en la lengua, publica una foto de una pediatra con barriga diez semanas después del parto: «Este es el cuerpo natural de una mujer. Dos semanas después del parto, lo más natural es tener estrías y distensión abdominal», dice. Después, ha atacado las ventajas que tiene Cristina Pedroche respecto al resto de mujeres: «Ella factura entre 1 y 2 millones de euros al año solo ella, creo que su marido factura más o menos lo mismo. Damos por hecho que Cristina cuenta con servicio en casa y una enfermera por la noche para ayudarla a cuidar al bebé«.

Cristina Pedroche, harta de las críticas | Instagram

Lucía Etxebarría deja claro que si Cristina Pedroche ha vuelto a su cuerpo de antes de quedarse embarazada es porque sí que duerme por las noches, porque no se pasa todo el día poniendo lavadoras o porque no tiene que estar buscando huecos para poder limpiar la casa: «Si no tienes un entrenador personal como el que se puede pagar Cristina Pedroche y si tu concepto de meditación es que cuando te sientas en el sofá se te cierran los ojos y te quedas dormida, tu cuerpo será como el de la pediatra y no como el de Cristina Pedroche».

Lo que ha querido hacer la escritora en esta reflexión es aplaudir los cuerpos de pospartos reales: «Tu cuerpo también es precioso porque ha gestado vida y no es que te falte fuerza de voluntad… es que no eres rica. Cristina Pedroche puede hacer deporte porque tiene un entrenador personal y puede alimentarse de comida sana porque alguien cocina para ella. Puede hacer meditación porque el personal de servicio y la enfermera le ayudan y esto le permite disponer de tiempo para ella misma. Tú no lo podrás hacer. Ah, y no olvidemos que si eres autónoma, tres días después de parir ya estarás apagando fuegos desde el ordenador. Como para ponerte a meditar, no te jode».

Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto.

A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal.

Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de… https://t.co/0lUCiFSImT pic.twitter.com/Jj5AbFwFbi — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) August 6, 2023

Cristina Pedroche responde a las acusaciones de Lucía Etxebarría

Ante todo esto, Cristina Pedroche no ha querido quedarse callada. Son muchas las personas que le están diciendo de todo, pero no ha querido permitir que famosos como Lucía Etxebarría también lo hagan. ¿Y qué ha hecho? Responder al mensaje con su verdad: «Hola, Lucía, perdona las horas, pero la niña justo se acaba de quedar dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda a casa para ella, solo vivo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver la niña y le cambia algún pañal, perdón por eso», dice con ironía.

«No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento… perdón también por eso. El cuerpo de la mujer que muestras es real, un posparto real. ¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así? Todos los cuerpos son reales y válidos, todas las mujeres somos igual de buenas madres. No intentéis hacerme sentir mala madre a mí, por favor».

Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal… — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2023