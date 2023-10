Cristina Pedroche quiere tener otra hija y pone fecha al segundo embarazo

Cristina Pedroche es madre desde hace solo tres meses, pero ya tiene claro que quiere repetir la experiencia. Este es el titular que se extrae de su intervención en Zapeando , programa que ha vuelto a visitar para hablar de su maternidad. La presentadora y colaboradora de televisión está disfrutando al máximo de las primeras semanas de vida de la pequeña Laia, la primera hija con Dabiz Muñoz. Muchos le han aplaudido para mostrar la cara más dura del posparto, una etapa que le está costando como a otras muchas mujeres. Sin embargo, ver crecer la niña compensa todo el resto y así lo ha asegurado en este entrevista.

Lo primero que ha hecho es dejar claro que su niña ha sido «muy deseada» y que ahora quiere tener otra: «Mi problema es este, que soy así. Si me empieza a gustar el yoga, pues me hago profesora de yoga. Si me gusta hacer ejercicio, pues me hago coach muscular. Y ahora que me gusta ser madre, pues quiero ocho hijos. Quizás ocho no, pero una hermanita sí que me encantaría darle. Me encantaría tener todo niñas«.

Cristina quiere ampliar la familia y tiene bastante claro que lo hará, pero no aún. El matrimonio ya tendría una fecha en mente y no es tan lejana, por eso: «Al menos me gustaría esperar como mínimo uno o dos años«, ha dicho, generando sorpresa entre los compañeros.

Cristina Pedroche habla de la maternidad en Zapeando | La Sexta

¿A quién se parece la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?

Todavía es muy pequeña para encontrarle una similitud física, pero Cristina Pedroche empieza a ver que se parecerá más al padre que a ella: «Se parece más a Dabiz. Yo quería que fuera morenita de piel como yo, pero es muy blanqueta y tiene la nariz del padre. Eso sí, en los ojos grandes se parece a mí».

La presentadora confesa que todavía tiene mucho miedo, pero poco a poco va ganando confianza. Lo que insiste es en aplaudir que el cuerpo de las mujeres sea capaz de dar vida: «Me dicen que lo estoy haciendo bien, pero es mi hija quien lo está haciendo muy bien. Yo solo le acompaño con amor y paciencia», ha escrito en Instagram. Es este el escaparate que está usando, principalmente, para compartir con los seguidores como está siendo este proceso de adaptación en una vida que le ha cambiado radicalmente.