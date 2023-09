Cristina Pedroche ha vuelto al trabajo temporalmente en la primera salida sin su hija, Laia, de solo dos meses. La presentadora está muy feliz con su primera maternidad con Daviz Muñoz, aunque reconoce que también está sufriendo los momentos malos que incorpora. El parto fue respetado y maravilloso, por lo que ha explicado, hasta el punto que fue capaz de dar a luz sin epidural «porque me olvidé de pedirla». Ahora, en esta reaparición pública, ha respondido las preguntas de Europa Press al respeto.

Los más cotillas estarán contentos, ahora que la tertuliana de Zapeando y presentadora de Password ha revelado a quién se parece la niña. Los padres han decidido no mostrar su cara públicamente para mantener su anonimato, por lo que la expectación por saber cómo es físicamente es todavía más alta: «Se parece a David, mucho. Yo quería que fuera morenita de piel, pero no… es muy blanquita y tiene la nariz del padre. Eso sí, los ojos son grandes y en esto se parece a mí. Tengo mucho amor a darle a ella y a su padre. ¡El amor me sobra!».

Cristina Pedroche revela que ha tenido un parto natural | Instagram

Separarse de la niña ni que sea por unas horas le cuesta, dice, como es habitual en madres primerizas: «Ha sido un poquito duro, sí. Ahora mismo está con mi madre, así que estoy tranquila. Eso sí, quiero irme corriendo a achucharla y, sobre todo, a darle el pecho. Me iré incorporando al trabajo poco a poco, me lo tomaré con calma. No me va bien alejarme de mi hija para despejarme, no».

Cristina Pedroche continúa con la lactancia materna y esto no siempre es fácil

Sus declaraciones no han durado mucho más tiempo, ya que ella misma ha reconocido que necesitaba irse: «Tengo la leche que se me sale», decía de una manera tan natural como es ella.

Una niña muy deseada que ha cambiado la rutina de los padres, que se muestran más que encantados con la nueva faceta de su vida.