Cristina Pedroche ha tornat a la feina temporalment en la primera sortida sense la filla, Laia, de només dos mesos. La presentadora està molt feliç amb la seva primera maternitat amb Daviz Muñoz, encara que reconeix que també està patint els moments dolents que incorpora. El part va ser respectat i meravellós, pel que ha explicat, fins al punt que va ser capaç de donar a llum sense epidural “perquè vaig oblidar-me de demanar-la”. Ara, en aquesta reaparició pública, ha respost les preguntes d’Europa Press al respecte.

Els més tafaners estaran contents, ara que la tertuliana de Zapeando i presentadora de Password ha revelat a qui s’assembla la nena. Els pares han decidit no mostrar la seva cara públicament per mantenir el seu anonimat, per la qual cosa l’expectació per saber com és físicament és encara més alta: “S’assembla a David, molt. Jo volia que fos moreneta de pell, però no… és molt blanqueta i té el nas del pare. Això sí, els ulls són grans i en això s’assembla a mi. Tinc molt amor a donar-li a ella i al seu pare. L’amor em sobra!”.

Cristina Pedroche revela que ha tingut un part natural | Instagram

Separar-se de la nena ni que sigui per unes hores li costa, diu, com és habitual en mares primerenques: “Ha estat una miqueta dur, sí. Ara mateix està amb la meva mare, així que estic tranquil·la. Això sí, vull marxar corrents a abraçar-la i, sobretot, a donar-li el pit. M’aniré incorporant a la feina a poc a poc, m’ho prendré amb calma. No em va bé allunyar-me de la meva filla per descansar, no”.

Cristina Pedroche continua amb la lactància materna i això no sempre és fàcil

Les seves declaracions no han durat molt més temps, ja que ella mateixa ha reconegut que necessitava marxar: “Tinc la llet que se’m surt”, deia d’una manera tan natural com és ella.

Una nena molt desitjada que ha canviat la rutina dels pares, que es mostren més que encantats amb la nova faceta de la seva vida.