Albert Rivera reapareix: “Està més enamorat que mai de Malú”

Albert Rivera ha reaparegut públicament després d’uns mesos d’absolut silenci. L’antic líder de Ciutadans ha estat convidat a la presentació del llibre d’un amic seu, el que ha permès que se’l torni a veure quan això no ha estat fàcil des que abandonés la política i comencés una nova vida en l’àmbit privat.

El Español ha coincidit amb ell en aquesta trobada, en la que diversos testimonis coincideixen que l’expolític hauria estat parlant meravelles de Malú i la petita Lucía, la filla de dos anys que tenen en comú. La parella continua instaurada en un hermetisme que no abandonen de cap de les maneres. No volen que la premsa rosa parli de la seva relació i és per això que pràcticament no es deixen veure mai. Actualment la cantant es troba de gira amb el seu últim CD, mentre que ell continua treballant en una consultoria estratègica.

Malú i Albert Rivera, més enamorats que mai

El que no poden evitar és que es filtrin rumors sobre possibles crisis sentimentals entre ells. Fa un parell de setmanes va dir-se que la seva relació estaria pitjor que mai, el que confirmen fonts properes: “Continuen junts i molt enamorats. De fet, Albert Rivera està més enamorat que mai i molt implicat en la seva faceta de pare. Només fa que parlar de la nena, si el deixes. Amb la petita està intentant passar el màxim temps possible, tot el temps que no va poder dedicar a la filla que va tenir en la relació anterior. No vol repetir els mateixos errors”.

Albert Rivera i Malú, de passeig amb la nena fa uns mesos | Telecinco

Albert Rivera ha canviat de vida radicalment i aprofita la tranquil·litat en la que està instaurat per poder gaudir de la vida familiar. No hi ha imatges noves de Malú i el barceloní, però sembla clar pel que diuen que continuen enamorats i sense problemes.