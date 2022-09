L’euríbor escala fins a 1,25% a l’agost, el màxim des del 2012

Feia deu anys que l’euríbor, l’índex que marca l’interès en els préstecs interbancaris, i que habitualment s’utilitza per calcular les hipoteques segueix la seva escalada tancant l’agost en l’1,25%, el seu màxim des del 2012, segons ha assegurat aquest dijous el Banc d’Espanya. Si prenem com a referència els últims dotze mesos, l’euríbor ha pujat 1,747 punts, l’ascens interanual més gran registrat mai, ara bé el gran ascens va començar el passat mes de gener arran dels rumors d’un augment dels tipus per part del BCE, una pujada de tipus que finalment no va arribar fins al passat mes d’agost.

A més, amb la nova pujada de l’agost, l’euríbor es manté per cinquè mes consecutiu en positiu, des que el passat abril passat registrés una taxa positiva del 0,013% per primera vegada des de gener de 2016. Alhora, aquest dijous l’euríbor ha registrat una taxa de l’1,778%, el seu major registre des de gener de 2012. A més, durant l’última quinzena d’aquest mes d’agost, l’índex ha viscut una ratxa alcista considerable, provocant que passes del de l’1,118% el 16 d’agost fins a l’1,778% d’aquest dijous. Cal recordar, però que aquesta nova ratxa de les últimes setmanes arriba perquè aquest mes de setembre el Banc Central Europeu tornarà a apujar els tipus d’interès el pròxim 8 de setembre. De fet, el mercat intueix que la nova pujada dels tipus sigui de 75 punts bàsics en la reunió del banc central, prevista per al pròxim 8 de setembre, cosa que els col·locaria en l’1,25%.

Amb tot això, si contem que la mitjana de l’euríbor a l’agost va ser de l’1,249%, un ciutadà que tingui contractada una hipoteca a tipus variable, és a dir que la taxa d’interès que paga cada mes varia en funció de l’euríbor, a 30 anys de 150.000 euros i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor, patirà un augment de la seva quota hipotecària voltant de 120 euros, és a dir, passaria de pagar uns 448 euros a haver de pagar uns 568 euros a partir de la revisió, la qual cosa equival a un increment de 1.400 euros anuals només en la hipoteca.